طريقة عمل ميني بيتزا بعجينة هشة وقطنية بمقادير بسيطة متوفرة فى مطبخك

البيتزا من المعجنات اللذيذة التي يعشقها الناس جميعاً وخصوصاً الأطفال فهي عبارة عن عجينة يتم تشكيلها وإضافة حشوات مختلفة مثل اللحوم، والأجبان، والدجاج وتخبز فى الفرن وتقدم بعد ذلك ويرجع أصل البيتزا إلى “المطبخ الإيطالي” وتقدم البيتزا بأشكال مختلفة ومتنوعة واليوم سوف أعلمك سيدتي طريقة تحضير ميني بيتزا بعجينة هشة وقطنية لكي تصنعيها بنفسك في المنزل وتقدميها لأطفالك وكل أفراد أسرتك على الإفطار صباحاً أو العشاء فهي لذيذة ومغذية ومشبعة جداً وتستطيعي إضافة الحشوات المفضلة لديك فمن الممكن إضافة الزيتون، والبسطرمة، والسلامي، والفلفل الألوان فلكي سيدتي حرية اختيار الحشوة المفضلة لديك وسوف أعرفك أيضاً على أسرار نجاح البيتزا فأتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابك.

احضري سيدتي وعاء عميق وقومي بوضع الدقيق، واللبن البودرة، والسكر، والخميرة، ورشة الملح وقومي بتقليبهم مع بعض جيداً.

ضيفي بعد ذلك الزيت، والزبادي، والماء وقومي بعجن جميع المكونات حتى تحصلي على عجينة ملساء وبعد ذلك قومي بتغطية العجين واتركيها تختمر لمدة ساعة.

احضري سيدتي العجينة وقومي بفردها وبعد ذلك قومي بتقطيع العجينة على شكل دوائر صغيرة وقومي بوضع دوائر العجين فى صينية الخبز.

قومي بدهان وجه العجين بصلصة البيتزا وهى عن طريق وضع الكاتشب، والصلصة، والزعتر، والثوم البودر، والبصل البودر، والفلفل الأسود فى إناء مناسب وتقليب كل المكونات مع بعض وبعد ذلك نقوم بدهان كل دوائر الميني بيتزا.

ضعي بعد ذلك حشوة البيتزا وهى الفلفل الألوان، والطماطم، والزيتون، وشرائح البصل، والجبنة الموتزاريلا وقومي بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة تقريباً وعندما تنضج البيتزا اخرجيها من الفرن وهذا سر من أسرار نجاح البيتزا لابد أن تكون درجة الحرارة عالية حتى تضمني نجاح البيتزا وتكون هشة وطرية.