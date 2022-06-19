محشي الباذنجان من الأكلات المنتشرة بشكل كبير في المطبخ المصري بشكل عام وفي العزائم والمناسبات بشكل خاص، كما أن الباذنجان معروف بفوائده الصحية العديدة، سنتناول في هذا المقال طريقة عمل محشي الباذنجان.

المقادير

2 كيلو من الباذنجان الأبيض والأسود مقور من الداخل.

كيلو من الأرز المصري على أن يتم غسله جيدًا.

3 بصلات كبيرة في الحجم ومفرومة على الناعم

4 كوب من عصير الطماطم المركز.

4 كوب من مرق اللحم أو الدجاج.

نصف كوب من الشبت المقطع.

نصف كوب بقدونس مقطع.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء مقطعة.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من النعناع الجاف المفروم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المفروم.

مكعب من مرقة الدجاج مطحون.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل محشي الباذنجان

على نار متوسطة، قومي بتسخين الزيت، ثم ضعي البصل و شوحيه حتى يصفر لونه.

أضيفي صلصة الطماطم وثلاثة أكواب من عصير الطماطم ثم قلبي مجددًا، واتركيها حتى تغلي.

أضيفي مكعب مرق الدجاج المطحون.

في إناء كبير، ضعي الأرز والشبت والكزبرة والبقدونس والبصل والطماطم والقرفة والنعناع والبهارات والفلفل الأسود والفلفل الحار والملح، وقلبي جيدًا.

احشي الباذنجان بالأرز، واتركي من الباذنجان مقدار عقلة إصبع بدون حشو، لأن الأرز يتمدد أثناء النضج.

على نار متوسطة، ضعي باقي المرق و عصير الطماطم، واتركيه حتى يغلي.

قومي برص الباذنجان في الوعاء، ثم صبي المرق بداخل محشي الباذنجان.

صبي باقي المرق في قاع الوعاء حتى يصل لمنتصف الباذنجان، ثم غطي الوعاء واتركيه على النار حتى يغلي المرق.

ثم اخفضي النار حتى تكون هادئة، واتركي المحشي لمدة 60 دقيقة تقريبًا حتى ينضج، وقدميه ساخنًا، بالهناء والشفاء.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل محشي الباذنجان اللذيذ، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.