لازانيا الكوسة هي من الأكلات الشهية للغاية، كما أنها مفيدة جدًا، فيمكن لك عمل الكوسة بهذه الطريقة إذا كان أطفالك لا يحبونها بالطريقة العادية، فهي مفيدة جدًا للكبار والصغار؛ نظرًا لأنها تحتوي على الكوسة واللحم والبيض والمكونات المفيدة الأخرى والمغذية، سنتناول في هذا المقال طريقة عمل لازانيا الكوسة، فتابعونا.

المقادير

نصف كيلو من الكوسة المقطعة لشرائح طولية.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 كوب من الطماطم المقشرة والمفرومة.

2 كوب من جبن ريكوتا.

كوب ونصف من جبن الموتزاريلا.

كوب من الماء.

ربع كوب من جبن البارميزان.

بصلة متوسطة مفرومة على الناعم.

3 فصوص من الثوم المهروس.

بيضة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الريحان الطازج المفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل لازانيا الكوسة

على نار متوسطة، قومي بتسخين الزيت، ثم أضيفي البصل واللحم والثوم، وقلبي حتى يتغير لون اللحم.

أضيفي الريحان والطماطم والملح والفلفل الأسود والماء، واتركيه على النار حتى يغلي.

قومي بتغطية القدر، واتركي اللحم على نار هادئة للغاية لحوالي 40 دقيقة.

قومي بتتبيل الكوسة بالملح والفلفل، ثم سخني الزيت الباقي على نار متوسطة في مقلاة، ويفضل أن تكون مقلاة غير قابلة للالتصاق.

شوحي الكوسة لمدة ثلاث دقائق، ثم ارفعيها من على النار.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في إناء كبير، ضعي البارميزان والريكوتا والبيض، وقلبي جيدًا؛ حتى تختلط المكونات.

في صينية فرن، وزعي نصف كوب من اللحم في قاع الصينية، ثم قومي بتوزيع طبقة من الكوسة.

ثم وزعي نصف كوب من خليط الريكوتا، ثم الموتزاريلا.

كرري هذه الخطوات حتى تنتهي من الكمية كلها من اللحم والكوسة والجبن.

واجعلي آخر طبقة تكون مكونة من اللحم والكوسة، ثم غطيها بورق الفويل، ثم ضعيها في الفرن لمدة من 20 لنصف ساعة.( أو حتى تمام الاستواء)

أزيلي ورق الفويل، ثم وزعي كوبًا من الموتزاريلا على وجه الصينية، ثم ضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق، حتى يذوب الجبن، ثم قدميها ساخنة، وبالهناء والشفاء.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل لازانيا الكوسة اللذيذة نتمنى أن تنال إعجابكم، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.