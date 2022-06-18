طريقة عمل كيك لاتيه (بدون فرن)

هل ترغبين في وصفة حلوى سريعة في الإعداد، ولا تأخذ وقتًا طويلًا، بل إنها حتى لا تحتاج لإشعال النار، إليك طريقة عمل كيك لاتيه الذي يتميز بمذاقه الرائع.

مكونات كيك لاتيه

400 جم من البسكويت السادة.

كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الجبن الكريمي.

ربع كوب من الحليب المكثف المحلى.

كيس كريم كراميل جاهز.

كيس كريمة خفق جاهزة.

علبة قشطة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من قهوة لاتيه سريعة الذوبان.

بسكويت مطحون للتزيين.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، ضعي كريمة الخفق والجبن الكريمي والكريم كراميل.

ثم أضيفي القهوة والحليب المكثف والقشطة والحليب واخلطي جيدًا حتى يتجانس المزيج ثم اتركيه جانبًا.

في إناء عميق، ضعي ملعقة القهوة اللاتيه وملعقتي الحليب وقلبي جيدًا، ويمكن زيادة الكمية قليلًا بما يكفي لتغميس البسكويت.

قومي بتغميس البسكويت في خليط الحليب ورصي طبقة في الصينية ثم قومي بوضع طبقة أخرى من خليط الكريمة.

كرري هذه الخطوات حتى ينتهي البسكويت والكريمة.

قومي بتزيين الوجه بالبسكويت المطحون ثم أدخلي الصينية الثلاجة لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

أخرجي الصينية من الثلاجة وقطعي الكيك إلى قطع مربعة وقدميه باردًا، وبالهناء والشفاء.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل كيك لاتيه، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.