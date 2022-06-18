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طريقة عمل كيك البرتقال

كيك البرتقال من المخبوزات السهلة والسريعة، كما أنها مفيدة، نظرًا لاحتوائها على المكونات المفيدة، كما أن البرتقال غنيٌّ بفيتامين سي والذي يقوي المناعة ضد الأمراض، ويعالج نزلات البرد، سنتناول في هذا المقال طريقة عمل كيك البرتقال بطريقة يسيرة.

طريقة عمل كيك البرتقال 1 18/6/2022 - 1:54 ص

مكونات كيك البرتقال

  • 3 أكواب من الدقيق.
  • كوب من السكر الأبيض.
  • ثلاثة أرباع كوب من عصير برتقال.
  • نصف كوب من الحليب.
  • نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
  • 3 بيضات.
  • ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
  • ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
  • نصف ملعقة صغيرة من الملح.

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طريقة تحضير الكيك

كيك البرتقال
كيك البرتقال
  • سخني الفرن على درجة حرارة 180.
  • في وعاء عميق، ضعي الزبدة والسكر، واخفقي باستخدام المضرب الكهربائي.
  • أضيفي البيض مع الاستمرار بالخفق، ثم أضيفي بشر البرتقال والفانيليا.
  • أضيفي البيكنج باودر والملح ونصف من كمية الدقيق ونصف كمية عصير البرتقال.
  • أضيفي باقي كمية الدقيق وباقي عصير البرتقال ثم الحليب، واخفقي جيدًا، حتى يذوب الدقيق بشكل تام.
  • صبي الكيك في صينية فرن مدهونة بالزبدة أو الزيت.
  • ضعي الصينية في الفرن الساخن مسبقًا لمدة من 35ل60، أي عندما تنضج، حيث يمكنك متابعتها بعد نصف ساعة، حتى تدخلي سكينا فتخرج نظيفة فبذلك تكون قد نضجت.
  • قدميها مع المشروب المفضل، وبالهناء والعافية.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، الذي عرضنا لكم فيه طريقة عمل كيك البرتقال اللذيذ، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.

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مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة قسم علوم ابتدائي.. من مواليد1996، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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