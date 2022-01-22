طريقة عمل كيكة “النسكافيه” بصوص الشيكولاته وبدون “بيض”

كيكة النسكافيه بصوص الشيكولاته من الأطباق الشهية جداً ويحبها جميع الأعمار من الكبار والصغار، لا شك أنّه في هذه الأجواء البارده نبحث دائماً عن الحلوى أو الأكل الذي نستطيع تقديمه مع الشاي أو القهوة أو المشروبات الساخنه بشكل عام، وفي هذا المقال نقدم لكم وصفة سريعة لعمل كيكة النسكافيه بصوص الشيكولاته ولكن بدون ” بيض” حيث أن الكثير منّا لا يحب رائحة البيض في الأكل أو أحياناً لا يتواجد البيض في ثلاجة المنزل نظراً لإرتفاع أسعار البيض بمختلف أنواعه في الوقت الحالي.

مقادير كيكة النسكافيه: