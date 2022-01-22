طريقة عمل كيكة “النسكافيه” بصوص الشيكولاته وبدون “بيض”
كيكة النسكافيه بصوص الشيكولاته من الأطباق الشهية جداً ويحبها جميع الأعمار من الكبار والصغار، لا شك أنّه في هذه الأجواء البارده نبحث دائماً عن الحلوى أو الأكل الذي نستطيع تقديمه مع الشاي أو القهوة أو المشروبات الساخنه بشكل عام، وفي هذا المقال نقدم لكم وصفة سريعة لعمل كيكة النسكافيه بصوص الشيكولاته ولكن بدون ” بيض” حيث أن الكثير منّا لا يحب رائحة البيض في الأكل أو أحياناً لا يتواجد البيض في ثلاجة المنزل نظراً لإرتفاع أسعار البيض بمختلف أنواعه في الوقت الحالي.
مقادير كيكة النسكافيه:
- 2 كوب ونصف دقيق
- نصف كوب نشا
- ملعقة كبيرة كيك شيف
- ملعقة صغيرة خميرة فورية
- كوب سكر
- كوب زيت
- كوب ونصف حليب
- نصف كوب كاكاو خام
- ملعقة كبيرة نسكافيه
- كيس فانيليا
مقادير صوص الشيكولاته :
- كوب كاكاو
- كوب سكر
- كوب زيت
- كوب حليب
- كيس فانيليا
طريقة عمل الكيكه :
- نخلط الدقيق المنخول جيداً والخميرة والكيك شيف والنشا ونقلب جيداً .
- بالخلاط نضع الزيت والسكر والكاكاو والحليب والنسكافيه والفانيليا ونضرب المزيج جيداً.
- نخلط المزيج مع المكونات الجافة ونقلب جيداً في اتجاه واحد لمدة خمس دقائق حتى نسمح للهواء أن يتغلغل جيداً داخل الخليط.
- نحضر صينية مقاس 30سم ونبطنها بالزيت والدقيق ونسكُب بها خليط الكيك ونضعه في فرن ساخن بدرجة حرارة 260 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة.
- نحضر صوص الشيكولاته بوضع الكاكاو والسكر والحليب والفانيليا بالخلاط ونضرب الخليط جيداً.
- بعد خروج الكيك من الفرن نضغط بالسكين في أماكن متفرقة في الكيك لتسمح للصوص بالتغلغل داخل الكيك ونسكب صوص الشيكولاته فوق الكيك ونتركها تبرد قليلاً.
- يُقدم الكيك مع الشاي الساخن.
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