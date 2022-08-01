طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة اللذيذة بطعم شهى وقوام إسفنجي وهش جداً
كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة من أحلى أنواع كيك الشوكولاتة فهي تتميز بقوامها الهش والإسفنجي بسبب إضافة الحليب الساخن لمكونات الكيك وهذا هو سر طعم الكيك اللذيذ فهو يختلف عن أي نوع كيك شوكولاتة وتتكون كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة من البيض، والدقيق، والحليب، والزبدة،والسكر، والكاكاو وهذه هى مكونات الكيك الأساسية مكوناتها بسيطة وسهلة موجودة فى كل منزل وكثير من السيدات تبحث عن أنواع كيك شوكولاتة سهل وبسيط لكي تصنعه وتقدمه لعائلتها فى التجمعات العائلية والأعياد والمناسبات واليوم سوف أعلمك سيدتي فى هذا المقال على طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة فهى من أحلى وألذ أنواع كيك الشوكولاتة تستطيعي أن تصنعيها بكل سهولة وتقدميها لكل أفراد أسرتك فسوف يعجبون بطعمها كثيراً فهي شهية وذات مذاق رائع ومميز وتستطيعي سيدتي إضافة صوص الشوكولاتة أيضاً إلى الكيك لتزيدي من حلاوة وطعم الكيك وأتمنى أن تقومي بتجربة هذة الوصفة الرائعة فهى فعلاً وصفة كيك لذيذة وشهية جداً.
كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة
مكونات كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة
- 2 عدد بيض
- 1 كوب من السكر
- 1/4 كوب من الزيت
- 1ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
- 1 كوب من الدقيق
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- 1ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام
- 1/2كوب من الحليب
طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة
- احضري سيدتي وعاء عميق وقومي بوضع البيض، والسكر، والفانيليا السائلة، والزيت وقومي بخلطهم مع بعض بمضرب كهربائي جيد جداً حتى يصبح الخليط كريمي ولونه فاتح.
- ضيفي بعد ذلك الدقيق، والبيكنج بودر، والكاكاو الخام وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعض جيداً وأنصحك سيدتي بنخل الدقيق، والبيكنج بودر، والكاكاو حتى تحصلي على كيك هش وخفيف.
- احضري إناء مناسب وقومي بوضع الحليب و الزبدة وضعيهم على نار هادئة حتى يسخن الحليب والزبدة وبعد ذلك ضيفي الحليب إلى خليط الكيك وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعض جيداً.
- احضري سيدتي صينية الخبز وقومي بدهن الصينية بقليل من الزبدة وبعد ذلك ضعي فيها خليط الكيك وادخلي الصينية الفرن بعد ذلك على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة تقريباً وعندما ينضج الكيك أخرجيه من الفرن واتركيه حتى يهدأ.
- قومي بتقطيع الكيك بعد ذلك وزينيه بصوص الشوكولاتة أو تستطيعي سيدتي أن تتركيه سادة بدون تزيين فهو شهي ولذيذ وذات مذاق رائع ومميز وقدمية بعد ذلك لأطفالك وكل أفراد أسرتك مع كوب من الشاي أو الحليب فسوف تنال إعجابهم جداً لأنها هشه وخفيفه ولذيذة وأتمنى أن تجربيها وتنال إعجابك.