طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة اللذيذة بطعم شهى وقوام إسفنجي وهش جداً

كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة من أحلى أنواع كيك الشوكولاتة فهي تتميز بقوامها الهش والإسفنجي بسبب إضافة الحليب الساخن لمكونات الكيك وهذا هو سر طعم الكيك اللذيذ فهو يختلف عن أي نوع كيك شوكولاتة وتتكون كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة من البيض، والدقيق، والحليب، والزبدة،والسكر، والكاكاو وهذه هى مكونات الكيك الأساسية مكوناتها بسيطة وسهلة موجودة فى كل منزل وكثير من السيدات تبحث عن أنواع كيك شوكولاتة سهل وبسيط لكي تصنعه وتقدمه لعائلتها فى التجمعات العائلية والأعياد والمناسبات واليوم سوف أعلمك سيدتي فى هذا المقال على طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة فهى من أحلى وألذ أنواع كيك الشوكولاتة تستطيعي أن تصنعيها بكل سهولة وتقدميها لكل أفراد أسرتك فسوف يعجبون بطعمها كثيراً فهي شهية وذات مذاق رائع ومميز وتستطيعي سيدتي إضافة صوص الشوكولاتة أيضاً إلى الكيك لتزيدي من حلاوة وطعم الكيك وأتمنى أن تقومي بتجربة هذة الوصفة الرائعة فهى فعلاً وصفة كيك لذيذة وشهية جداً.

كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة

مكونات كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة

2 عدد بيض

1 كوب من السكر

1/4 كوب من الزيت

1ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 كوب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

1ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام

1/2كوب من الحليب

طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة