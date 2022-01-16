طريقة عمل كول سلو في المنزل مثل أشهر المطاعم وبأقل تكلفة

تحتوي سلطة كول سلو على العديد من الفوائد الصحية فهي تتضمن الألبان والملفوف والخضروات مثل الجزر، وينصح خبراء التغذية بتناول سلطة كول سلو طازجة بهدف الحصول على قدر كبير من العناصر الغذائية المتوفرة بها، واشتهرت سلسلة مطاعم كنتاكي بتقديم سلطة كول سلو مع وجباتها، ولقيت استحسان الكثير ممن تناولوها لأن لها مذاق وطعم رائع، بالإضافة إلى أن وجود الخضروات بها يساعد على مد الجسم بالبروتينيات ومضاد الأكسدة التي يحتاج إليها.

طريقة عمل كول سلو في المنزل

اعتقدت الكثير من السيدات أن طريقة عمل كول سلو تحتوي على أسرار خاصة وأن بها مكونات هي من سر المطعم الشهير كنتاكي، إلا أن خبراء الطهي خرجوا علينا في شاشات القنوات الفضائية بطرق مختلفة ومتنوعة لإعداد طبق السلطة الشهير كول سلو، بل وأضيف عليه في بعض الوصفات مكونات إضافية أكسبته طعم رائع، ويعتبر أهم مكون فيه هو الملفوف الذي يعمل على حماية الخلايا من التلف ويعزز من مناعة الجسم، بالإضافة إلى أن طبق السلطة الذي يحتوي على الجزر يساعد في تحسين صحة العينين لأنه غني بفيتامين أ.

المكونات خمس أكواب من الملفوف الأخضر مقطعة إلى شرائح رفيعة. كوبان من الجزر المبشور. ملعقتان كبيرتان من المايونيز. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخردل. ملح. ملعقة خل تفاح. نصف كوب من الحليب.