طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم بالضبط
من أشهر الأكلات هي كفتة الحاتي المشوية، ويحبها الكثير من الناس، لذلك تجتهد الأمهات لمعرفة طريقة عملها في المنزل، وهو الأمر الذي سنشرحه لكِ عزيزتي في هذا المقال من خلال تقديم طريقة التحضير والوصفة.
طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية
من خلال المكونات التالية، يمكن تحضيرها مثل المطاعم حيث الطعم الشهي، ومكوناتها المتوفرة التي تتمثل في :
- نصيف كيلو لحمة مفرومة.
- قطعة بسيطة من الدهون.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة صغير من البصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الشوي.
- حبة طماطم مبشورة.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير كفتة الحاتي
- أول خطوة أحضري وعاء وضعي به كل من اللحم والملح والبهارات والبصل، ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم.
- وبعد الخلط بشكل جيد، ضعي اللحم في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
- أخرجي الكفتة وحضري الأسياخ الخاصة بها.
- ضعي ماء البصل مع الطماطم المبشورة لكي تقومي بوضعها أثناء تصبيع الكفتة.
- ضعي الكفتة على الأسياخ وادهنيها بالخليط السابق ” ماء البصل والطماطم المبشورة”، ومن ثم ضعيها في الفرن على درجة 180 درجة مئوية.
- يمكن وضع قطعة من الفحم داخل ورق الألمونيوم وسط الكفتة، ووضع عليها قطرات زيت، وبهذا الطريقة تكون الأكلة جاهزة.