طريقة عمل كفتة الأرز في البيت والسر في تماسكها انسي أنها تكش او تفك منك تاني 

كفتة الأرز من الأكلات المصرية الشهيرة جداً والتي تتميز بطعم رائع بمجرد قليها قبل وضعها في الصلصة، حيث يفضل جميع الأطفال تناولها قبل إضافة الصلصة إليها بسبب رائحتها الشهية، وعلى الرغم من أن هذه الأكلة قديمة ويتم تحضيرها في مصر منذ عدة أزمان، إلا أن الكثير من ربات البيوت لا يجدن تحضيرها في المنزل، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بالتفصيل:

طريقة عمل كفتة الأرز في البيت

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من الأرز المصري المغسول والمصفى جيدا.

حبتان من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف كوب من البقدونس الأخضر المفروم.

نصف كوب من الشبت الأخضر المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

مكونات الصلصة

كوب من عصير الطماطم.

ربع كوب من معجون الطماطم.

كوبان كبيران من شوربة اللحم.

حبة صغيرة من البصل.

فصين من الثوم.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة بيكينج بودر

طريقة تحضير كفتة الأرز في البيت

تقشر البصل والثوم ونقطعهم إلى مكعبات صغيرة.

نضع في محضرة الطعام اللحم والأرز والبصل والثوم والبقدونس والكزبرة والشبت والملح والبهارات.

نخلط جميع المكونات السابقة جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

نخرج العجينة ونبلل اليدين بالقليل من الماء أو الزيت ونبدأ بتشكيل العجين إلى أصابع رفيعة ومتوسطة الطول.