كباب الحلة من الأكلات الشهية المميزة ومن المشويات ويتميز كباب الحلة بأن له تتبيلة مميزة عن غيره من المشويات ومن خلال المقال التالي سنتعرف على طريقة عمل كباب الحلة.

طريقة عمل كباب الحلة

المكونات:

كيلو غرام من اللحم المقطع بدون عظم.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

حبتان كبيرتان من البصل المفروم فرماً خشناً.

أربع حبات من الثوم المهروس.

قرنان من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

طريقة التَّحضير