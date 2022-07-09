طريقة عمل كباب الحلة
كباب الحلة من الأكلات الشهية المميزة ومن المشويات ويتميز كباب الحلة بأن له تتبيلة مميزة عن غيره من المشويات ومن خلال المقال التالي سنتعرف على طريقة عمل كباب الحلة.
طريقة عمل كباب الحلة
المكونات:
- كيلو غرام من اللحم المقطع بدون عظم.
- ملعقتان كبيرتان من السمن.
- حبتان كبيرتان من البصل المفروم فرماً خشناً.
- أربع حبات من الثوم المهروس.
- قرنان من الفلفل الأخضر المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل.
طريقة التَّحضير
- نقوم بتسخين السمنة في وعاء ، ثم نقوم بإضافة البصل مع التقليب المستمر على نارٍ عالية إلى أن يأخذ البصل اللون الذهبي، ثم نقوم بإضافة الثوم المهروس والفلفل الأخضر المفروم مع الاستمرار بالتقليب.
- نقوم بإنزال اللحمة إلى الوعاء بالتدريج وتشويحها بالبصل إلى أن يتغير لونها ولون الخليط إلى البني الغامق.
- إضافة البهار المشكل والفلفل الأسود مع الاستمرار بالتقليب إلى أن تنشف اللحمة وتتشوَّح بشكل كامل.
- إضافة نصف كوب من الماء وتقليب اللحمة.
- وضع غطاء على الطنجرة وتركها على نار هادئة لمدة نصف ساعة.
- إضافة كوب آخر من الماء بعد مرور نصف الساعة وترك الطنجرة على الغاز وهي مغطاة بالكامل لمدة ساعة ونصف حتى تتسبك الصلصة.
- وضع قطعة الفحم على النار.
- إحضار قطعة من ورق القصدير ووضعها في الوعاء مع إضافة مقدار ملعقة كبيرة من زيت بداخلها.
- رفع قطعة الفحم من على النار ووضعها فوق قطعة القصدير مع تغطية الطنجرة لمدة خمس دقائق حتى تأخذ نكهة الفحم.
- إضافة الملح في آخر خطوة ومن ثم وضع اللحمة في طبق للتقديم .