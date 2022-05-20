طريقة عمل فطيرة الطاسة السريعة فى عشر دقائق فقط بدون خميرة والطعم رائع وشهي جداً

فطيرة الطاسة السريعة من المعجنات الخفيفة والسريعة في التحضير فهي تصنع بدون خميرة ولا تأخذ وقت في التحضير فقط عشر دقائق وتصنعي سيدتي فطيرة لذيذة وسهلة وشهية جداً وتسطيعي أن تحشى الفطيرة بحشوات مختلفة مثل اللحوم، والدجاج، والجبن فلكي حرية الأختيار فهي وجبة سهلة وإقتصادية تستطيعي صنعها بكل بساطة في المنزل وتقديمها كوجبة إفطار أو عشاء لذيذة لأطفالك واليوم سوف أعرفك سيدتي في هذا المقال على طريقة تحضير فطيرة الطاسة السريعة لكي تصنعيها بنفسك بكل بساطة فى المنزل وارجوا أن تجربي الوصفة وتنال إعجابك.

احضري سيدتي وعاء عميق وضعي فيه الدقيق، والبيكنج بودر ورشة الملح وقومي بتقليبهم مع بعض جيداً.

ضيفي بعد ذلك الزيت، والحليب، والماء وقومي بعجن جميع المكونات مع بعض حتى تحصلي على عجينة ملساء.

قومي بتقسيم العجينة إلى نصفين متساوين واتركي العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق وقومي بتغطية العجين حتى تحصلي على عجينة لينة تستطيعي فردها وتشكيلها.

احضري النصف الأول من العجينة وقومي بفرد العجينة وبعد ذلك ضعي الجبنة الموتزاريلا وبعد ذلك افردي النصف الثاني من العجينة وضعيه فوق النصف الأول وقومي بغلق العجينة من الأطراف.

احضري طاسة وضعي فيها قليل من الزيت وبعد ذلك ضعي فيها الفطيرة وضعيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تنضج وقومي بوضع العجينة على الجانب الأخر حتى تاخذ لون ذهبي جميل وبعد ذلك اخرجيها من الطاسة.

ضعي الفطيرة فى طبق التقديم وقومي بتقطيعها وهي ساخنة وقدميها بعد ذلك لأطفالك وعائلتك فسوف يستمتعون بطعمها كثيراً فهي شهية ولذيذة جداً وسريعة فى التحضير.