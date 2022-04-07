طريقة عمل عجينة الكريب الحادق “في البيت”

لا يوجد تقييمات حتى الآن، كن أول من يعطي تقييم!

اذدادت محركات البحث جوجل وعدد كبير جدا في الوطن العربي وجميع الامهات وربات البيوت تبحث عن طريقة عمل عجينة الكريب الحادق، تعتبر عجينة الكرب من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها داخل كل بيت ست مصرية وسوف نشرح لكم طريقة عمل عجينة الكريب الحادة او الحلو يعد الكريب أحد الأكلات الشهية البسيطة التي تتميز بالطعم اللذيذ الذي يفضله الاطفال، وايضا الكبار وبصفة كما ويمكن تحضير عحينة الكرب داخل المنزل بعدة طرق بالسهولة، وبالإضافة إلى امكانية حشوه بالعديد من الطرق المختلفة والمتنوعة، ومن خلال الفقرة القادمة سوف نتعرف على كيفية صنع عجينة الكريب، بالإضافة إلى الحشوات المختلفة التي تحبينها التي يمكن استعمالها.

طريقة عمل عجينة الكريب الحادق

يعد الكريب نوع من أنواع المعجنات الشهية التي يحبها الكثير، ويمكننك أن نقدم الكريب كطبق من ضمن الأطباق الحلوة أو طبق من ضمن الأطباق المالحة، او وجبة مخصصة الاطفال ولكن الشيء الأهم في الكريب هو طريقة عمل عجينة الكريب الحادق او الحلو ولكن أغلب الامهات والسيدات يفضلون أن يقومون بعملها لتكون مقرمشة وهذا يتم عند إضافة النشا لمكونات العجينة تابعو معنا الطريقة لكي تنجي في طريقة عمل عجينة الكريب.

مكونات طريقة عمل عجينة الكريب الحادق

كوب ونصف دقيق .

كوب من اللبن.

عدد 2بيضة.

ملعقة من الثوم البودرة.

توابل ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل أسود.

طريقة عمل عجينة الكريب

في البداية لكي تنجح في طريقة عمل عجينة الكريب الحادق تابعو معنا طريقة التحضير الصحيحة، وعليكي تنفذها بدقة جيدا.

في البداية عليك باحضار وعاء مناسب يوضع داخله الدقيق مع اللبن ثم بعد ذالك عليكي بالتقليب الجيد بينهما حتى تمام المزج.

ثم عليك بوضع البيضة فوق الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات ببعضها.

ثم يضاف رشة الملح، واضافة الفلفل الأسود والتقليب الجيد.

ثم عليك بتسخين مقلاة من النوع الغير لاصق مثل التيفال، ويتم دهنها بالزيت.

ثم تصب كمية صغيرة من عجينة الكريب، ووضعها في المقلاة.

ثم تحريك المقلاة في عدة اتجاهات، حتى يمكن الحصول على دائرة كبيرة وتوزيع العجينة جيدا.

ترك العجين داخل المقلاة حتى تصبح باللون الذهبي ثم تقلب العجينة على الجانب الآخر.

يتم رفع المقلاة من على النار ثم تترك جانبا بعد الانتهاء من كمية العجين الموجودة.

ثم عليك بترك عحينة الكريب لتبرد وذلك وهذا وقد تكون انتهيت من طريقة عمل عجينة الكريب الحادق بطريقة سهلة وسريعه في اقل من 15دقيقة فقط ويمكن عمل الكرب بعده طرق حسب رغبتك .