طريقة عمل عجينة البيتزا بالحشوات الخطيرة

البيتزا من أكثر الأطعمة اللذيذة التي يفضلها الأطفال والكبار على حد سواء، وتبحث النساء دائمًا عن طريقة لعمل عجينة البيتزا في المنزل بسهولة وسرعة، خاصة وأن البيتزا من الوجبات التي يرغب الأطفال في تناولها معظم اليوم، لذلك يمكن الاستعاضة عنها ببعض الوجبات مثل الغداء أو العشاء، وعلى الرغم من سهولة صنع عجينة البيتزا، إلا أنها من أكثر الأسئلة التي يتكرر طرحها من المشاهدين في برامج الطهي.

مكونات عجينة البيتزا

كوب ماء ساخن.

3 أكواب دقيق أبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

علبة الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

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طريقة التحضير

نضع الخميرة الفورية على ماء فاتر وسكر ونذوبهما جيداً، ونخلط الدقيق مع الملح ونضعهم في وعاء كبير ثم نضيف الزيت إلى الدقيق والملح.

بعد ذلك أضيفي الماء والبيكنج بودر إلى الدقيق واخلطيهم جيداً ثم قومي بعجنهم وضعي القليل من الماء إذا لزم الأمر، ونضع العجينة في وعاء كبير ونغطيها جيداً ونتركها لمدة ساعة حتى تتخمر.

نحضر صينية البيتزا ونضع فيها القليل من الزيت، نستمر في تقطيع العجينة وفردها جيداً بداخلها في النهاية يمكنك إضافة الصلصة والطبقة حسب رغبتك.

مكونات صلصة البيتزا

بصل مقطع.

الثوم المفروم.

ملعقة زعتر.

2 كوب عصير طماطم.

ملعقة فلفل أسود.

بيتزا 4.

طريقة التحضير

سخني المقلاة جيداً، ضعي فيها ملعقة زيت، ويضاف البصل المفروم ويقلب جيدًا ثم أضيفي الثوم إلى البصل واستمري في التقليب حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

بعد ذلك نضيف عصير الطماطم إلى البصل والثوم، وأضف إلى المزيج السابق ملعقة من الزعتر والفلفل الأسود، وانتظري حتى تنضج الصلصة وضعيها على عجينة البيتزا.

إضافات البيتزا

1- حشوة الجبن والزيتون

قومي بوضع أي نوع جبن مثل “رومي، شيدر، وموزاريلا” مع الزيتون الأسود والفلفل والطماطم.

2- حشوة اللحم المفروم

نضع اللحم المفروم مع الزيتون والموزاريلا والزعتر.

3- مقبلات الدجاج

نضع قطع الدجاج مع الموزاريلا والجبن والشيدر والزيتون الأسود والأخضر والفلفل والطماطم.