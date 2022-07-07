البيتزا تعتبر واحدة من ألذ المأكولات التي يفضلها الكبار والأطفال، ودائماً تبحث النساء عن طريقة لعمل عجينة البيتزا في المنزل بشكل سريع وسهل، لأن البيتزا من المأكولات التي يرغب الجميع في تناولها في معظم الأوقات، لذلك من الممكن استبدالها ببعض الوجبات مثل العشاء أو الغذاء، لذلك سنتعرف اليوم على طريقة عمل عجينة البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة.

المكونات

كوب من الماء الدافئ. ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض. ملعقتين من زيت الزيتون. كيس خميرة فورية. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

ضعي كيس الخميرة الفورية والسكر على الماء الدافئ وذوبيهم جيداً.

اخلطي الملح بالدقيق وضعيهم في إناء كبير.

ضيفي إلى الدقيق والملح الزيت.

ضيفي الخميرة والماء إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.

استمري في العجن وضيفي الماء إذا لزم الأمر.

ثم ضعي العجينة في إناء وغلفيه جيداً، واتركيها لمدة ساعة حتى تخمر.

ثم قومي بإحضار صينية البيتزا وضعي القليل من الزيت فيها، ثم قومي بتقطيع العجينة وافرديها جيداً في الصينية.

ويمكنكِ الآن إضافة الحشوات والصلصة حسب الرغبة.