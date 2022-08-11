طريقة عمل صينية المكرونة بالبروكلي والبشاميل بمذاق شهي ومكونات بسيطة وسهلة

تعد هذه الأكلة من الأكلات المميزة وهي صينية المكرونة بالبروكلي والبشاميل وهي من الصواني الشهية الرائعة، حيث أنها من اطعم، واروع الاكلات التي تقدميها على سفرتك، ثم أن الكثير من الأفراد سواء أن كانوا صغار، أم كبار يفضلونها لمذاقها الرائع، والمميز سوف نتعرف معًا إلى طريقة عمل صينية مكرونة بالبروكلي والبشاميل بواسطة هذا المقال تابعونا.

طريقة عمل صينية المكرونة بالبروكلي والبشاميل

بإمكان كل ربة منزل تحضير صينية مكرونة بالبروكلي والبشاميل الشهية ذات قيمة غذائية عالية، ومذاق رائع، وذلك بواسطة اتباع الخطوات التالية:

المقادير الخاصة بصلصة البشاميل

2 معلقة كبيرتين من الزبدة.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

1 كوب مبشور من الجُبْن الشيدر.

2/1 ملعقة من الملح.

2/1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

المقادير الخاصة بـ صينية المكرونة بالبروكلي والبشاميل

3 أكواب من الباستا.

1 رأس بروكلي مقطعة.

2 كوب من صلصة الباستا الجاهزة.

1 كوب من الجُبْن البارميزان مبشور.

2 معلقة كبيرتين من الزيت النباتي.

3 فصوص ثوم مهروسين.

2/1 ملعقة صغيرة من الملح.

2/1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة التحضير

في البداية أغلي الباستا في مياه مغلية، ثم أضعي الزيت، مع البروكلي، مع البصل، والثوم، والملح، والفلفل الأسود المطحون داخل إناء.

ثم بعد ذلك أضعي الخليط في صينية فرن، أداخليها إلى الفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تمام النضج.

في النهاية أنقلي البروكلي إلى وعاء كبير، ثم أضيفي صلصة الباستا مع التقليب.

طريقة تحضير صلصة البشاميل