طريقة عمل صينية البسبوسة بالقشطة بطريقة سهلة ومضمونة

صينية البسبوسة بالقشطة هي إحدى التجارب الناجحة التي نقدمها لك اليوم سيدتي، حيث تحتاج ربة البيت باستمرار أن تفاجئ أسرتها وضيوفها بأطباق الحلو المتجددة، والتي تدخل السعادة والمرح على قلوب الجميع.

ونحن معكم نحرص على تتبع النتائج الأطباق الناجحة، ونقوم بأنفسنا بتجربتها، من أجل أن نقدم لك خلاصة تلك التجارب، التي تحقق لك نتائج رائعة تسعد اسرتك وضيوفك.

معنا أنت دائما في المقدمة.

صينية البسبوسة بالقشطة

اليوم نقدم لك سيدتي حلو محبوب بشكل كبير، ولكنه لا ينجح دائما، وكثيرا ما تفشل السيدات في إعداده بصورة جيدة.

اليوم نقدم لك طريقة عمل صينية البسبوسة بالقشطة بطريقة مضمونة، ومقادير سهلة، تنجح معك من أول مرة.

مكونات صينية البسبوسة بالقشطة

مقادير صينية البسبوسة

نصف كوب سمن بلدي

كوبان من السميد

كوب من السكر

كوب إلا ربع حليب دافئ

ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة

تخلط السميد مع السمن جيدا حتي يتشرب السميد السمن تماما

في قدر آخر يضاف كوب من السكر، مع كوب إلا ربع من الحليب الدافئ، مع ملعقة كبيرة من عسل النحل، ويقلب الجميع معا جيدا حتى تمام الامتزاج.

يضاف المزيج السابق مع خليك السميد والسمن ويمزج الجميع جيدا.

تدهن صينية متوسطة بالسمن بشكل جيد، ثم يوضع فيها الخليط وتسوى الصينية جيدا، وتطرق برفق حتى يتم التخلص من فقاقيع الهواء.

تخبز في فرن على درجة حرارة 200 درجة، لمدة نصف ساعة حتى تصير ذهبية اللون، وتترك لتبرد.

إعداد القطر (الشربات)

المقادير

2 كوب من الماء

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة سمن بلدي

عصير نصف ليمونة

الطريقة

يرفع على النار حتى الغليان.

يصب القطر فوق صينية السميد، وتترك لتتشرب كامل الشربات.

تغليفة القشطة

المقادير

3 ملاعق كبيرة من النشا.

3 كوب حليب كامل الدسم.

كوب من القشدة.

2 ملعقة كبيرة من السكر

طريقة العمل

تذاب المقادير السابقة على البارد حتى تمام الذوبان.

ترفع على النار مع التقليب المستمر حتى الحصول على قوام كريمي.

تضاف ملعقة صغيرة من الفانيليا بعد رفع المزيج عن النار مع استمرار التقليب.

يصب الخليط فوق صينية السميد وبعد أن تبرد تماما تحفظ في الثلاجة لمدة ساعة، ثم تزين بالفستق، أو بالطريقة المفضلة لك وتقدم لأسرتك وضيوفك.

ملحوظة

هناك طرق عديدة لعمل صينية البسبوسة بالقشطة، أو حلو الملوك كما يطلق عليها، ولكن بعد تجربة عدة طرق اكتشفنا أن طريقة ومكونات صينية البسبوسة بالقشطة التي قدمناها اليوم هي أنجح طريقة من حيث دَقَّة المقادير، والمكونات الرائعة، وسهولة إعدادها. نحن نضمن لك سيدتي نتيجة رائعة بعيدا عن التجارب الخاطئة والمخاطرة بنتائج غير مضمونة.

تابعينا من أجل المزيد من تجارب المطبخ الجديدة والرائعة.

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