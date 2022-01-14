طريقة عمل شوربة السمك بالكريمة.. ومتعي أفراد أسرتك بطبق مغذي وشهي

تعتبر المأكولات البحرية من أهم أنواع الغذاء فهو يوفر للجسم كمية كبيرة من الفيتامينات والفسفور والمعادن التي لا غنها، وعلى الرغم من القيمة الغذائية العالية للمأكولات البحرية إلا أنه توجد فئة ليست بالقليلة الذين لا يفضلون تناولها، ولكن هناك طرق مختلفة ومتنوعة يمكن من خلالها إعداد أطباق المأكولات البحرية والاستفادة من القيمة الغذائية العالية لها، ومن الطرق الجديدة هو طبق شوربة السمك بالكريمة فهو طبق يحتوي على العديد من الدهون الصحية التي لا غنى عنها.

طريقة عمل شوربة السمك بالكريمة

تحتوي الأسماك على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم وخاصة أوميجا 3 وأوميجا 6 والدهون الصحية، وهي من العناصر التي يحتاج إليها الصغار قبل الكبار، فالأحماض الدهنية تساعد كثيراً المصابون بالروماتويدي وهو التهاب المفاصل، كما تساعد في التخفيف من أعراض عدم انتظام ضربات القلب أو من لديهم تدهور عقلي، ولهذا تحرص الأم دائماً على إعداد أطباق المأكولات البحرية لأفراد أسرتها، ونعرض اليوم طريقة عمل شوربة السمك بالكريمة بخطوات سهلة.

المكونات

نصف كيلو من البطاطا المقطعة إلى قطع مربعة صغيرة. ملعقة زيت. حبة شمر مقطعة ومنزوع منها البذور. فلفل أسود. ملح. بصلة مقطعة. نصف كيلو روبيان مقشر. زعتر. كوبان من الماء. كوبان من الجزر المقطع. نصف كيلو من السمك الفيلية القد. نصف كوب من حليب جوز الهند. بقدونس مقطع للتزيين.