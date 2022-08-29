طريقة عمل دجاج مشوي بالتوابل الحارة والباردة

يعتبر الدجاج المشوي من الأطعمة المفضلة لدينا جميعاً، ولعل ذلك بسبب ما نحتاجه من تغيير دائما في أسلوب الطعام، ونوعه، وحتى التغيير في طريقة وكيفية الطبخ لذلك الطعام، وإننا قلما ما نجد أحداً لا يشتهي الدجاج المشوي، ولذلك اخترنا لكم تلك الوصفة، ليقدمها “مطبخ نجوم مصرية”.

أولاً: طريقة عمل الدجاج المشوي بالتتبيلة الحارة

أولاً: المكونات والمقادير

1- دجاجة مقطعة إلى 8 قطع.

2- بهارات الدجاج، وتشمل:

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح رقيقة.

فلفل رومي غير حار.

فلفل أحمر، وفلفل أخضر حار.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من البابريكا.

ثانياً: خطوات العمل وطريقة التحضير

ولكي نحصل على ألذ طبق من الدجاج المشوي، نتبع الآتي من خطوات.

نقوم بخلط جميع البهارات والبصل الشرائح مع بعضها البعض، ونقلبهم جيدا.

نسكب تلك الخلطة على قطع الدجاجة (ثمانية قطع).

نترك الدجاج مع الخلطة كي يتشرب منها لمدة تتراوح بين 7-10 ساعات، لكن في الثلاجة.

وبذلك يصبح الدجاج جاهز على الشوي، وبالهناء والشفاء.

ثانياً: الدجاج المشوي بالتتبيلة الباردة (بالكزبرة)

أولاً: المكونات والمقادير

نصف ملعقة كزبرة يابسة (ناشفة).

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ثلاثة فصوص من الثوم، ونقوم بهرسهم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغير من الزنجبيل المطحون.

رشة صغيرة من الهيل (الحبهان) المطحون.

ملعقة صغيرة من الكاري.

كيلو دجاج مقطع.

ثانياً: خطوات العمل والتحضير

ولعمل أشهى طبق دجاج مشوي على البارد، علينا باتباع الآتي من الخطوات.