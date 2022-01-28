طريقة عمل دجاج محشي مبهر بتوابل مميزة في الفرن
يعتبر الدجاج المشوي من الأطباق الأساسية في سفرة العزومات، كما أنه من ألذ الأطباق التي يحبها الجميع في المناسبات والأعياد، كما أنه يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية والبروتينات، بالإضافة لوجود بعض الخضروات فيه وهو طبق صحي جداً، ويمكن تحضير الدجاج المشوي في الفرن بأكثر من طريقة، ولكن سنقدم أفضل تلك الطرق تابعونا.
طريقة عمل دجاج محشي بالخطوات:-
يمكن عمل الدجاج المحشي في الفرن أو على البوتاجاز، وذلك بطرق كثيرة كما أن الدجاج المحشي يمكن حشيه أرز أو فريك أو خضراوات لذلك تعرف على الطريقة التالية:-
المكونات:-
- دجاجة حجم متوسط.
- فصين ثوم مفروم.
- معلقة من الملح.
- معلقة من الفلفل الأسود.
- معلقة من إكليل الجبل صغيرة.
- رشة كمون.
- رشة كركم.
- معلقة من عصير الليمون كبيرة.
- معلقتين من زيت الزيتون.
- بصل بودرة.
- ثوم بودر.
للحشو:-
- بطاطس مقطعة مكعبات.
- فلفل أخضر وأصفر وأحمر مقطع مكعبات.
- بصل مقطع مكعبات.
- بهارات.
- طماطم معصورة.
طريقة التحضير:-
- يجب غسل الدجاجة جيداً بالدقيق، ثم توضع في ملح وماء وخل لحوالي نصف ساعة.
- بعدها يتم غسل الدجاجة جيداً بالماء، وقومي بوضع الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود وإكليل الجبل في الخلاط.
- وضعي رشة الكمون والكركم ومعلقة عصير الليمون ومعلقتين زيت الزيتون بالإضافة لبصل بودر وثوم بودر ويتم خلطهم جيداً في الخلاط.
- ثم قومي بعمل شرائح في الدجاجة وصب الخليط عليها، وتدليك الدجاجة جيداً بالخليط حتى تمتص الخليط، ويجب أن تترك لمدة ساعة في التتبيلة.
- قومي بتحضير الحشو حيث قومي بوضع البطاطس والفلفل والبصل والبهارات والطماطم المعصورة على بعضهم وخطلهم جيداً، ثم يتم وضعهم في الدجاجة من الداخل ثم اقفلي الدجاجة بالخيط.
- ضعي الدجاجة في كيس الفرن مع التتبيلة وضعيها في صينيه موجود فيها ماء ثم قومي بتسخين الفرن وضعي الدجاجة فيه.
- تترك الدجاجة لمدة ساعة إلا ربع حتى تمام النضج، ثم يتم إخراجها من الكيس وضعيها في صينية وتدخل الفرن مرة أخرى حتى تأخذ لون.
- وفي النهاية تقدم الدجاجة مع الأرز الأصفر أو الأرز البسمتي بالمكسرات.