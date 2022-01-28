طريقة عمل دجاج محشي مبهر بتوابل مميزة في الفرن

يعتبر الدجاج المشوي من الأطباق الأساسية في سفرة العزومات، كما أنه من ألذ الأطباق التي يحبها الجميع في المناسبات والأعياد، كما أنه يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية والبروتينات، بالإضافة لوجود بعض الخضروات فيه وهو طبق صحي جداً، ويمكن تحضير الدجاج المشوي في الفرن بأكثر من طريقة، ولكن سنقدم أفضل تلك الطرق تابعونا.

طريقة عمل دجاج محشي بالخطوات:-

يمكن عمل الدجاج المحشي في الفرن أو على البوتاجاز، وذلك بطرق كثيرة كما أن الدجاج المحشي يمكن حشيه أرز أو فريك أو خضراوات لذلك تعرف على الطريقة التالية:-

المكونات:-

دجاجة حجم متوسط.

فصين ثوم مفروم.

معلقة من الملح.

معلقة من الفلفل الأسود.

معلقة من إكليل الجبل صغيرة.

رشة كمون.

رشة كركم.

معلقة من عصير الليمون كبيرة.

معلقتين من زيت الزيتون.

بصل بودرة.

ثوم بودر.

للحشو:-

بطاطس مقطعة مكعبات.

فلفل أخضر وأصفر وأحمر مقطع مكعبات.

بصل مقطع مكعبات.

بهارات.

طماطم معصورة.

طريقة التحضير:-