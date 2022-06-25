دجاج كوردون بلو هو طبق منتشر بشكل كبير، وهو عبارة عن صدور الدجاج ملفوفة مع لحم المرتديلا مع جبنة ناعمة، وفي العادة ما يقلى في الزيت ويمكن أن يُشوى في الفرن أيضًا، لتخفيف دسامته، سنتناول في هذا المقال طريقة عمل دجاج كوردون بلو مقلي.

مقادير دجاج كوردون بلو

6 قطع من صدور الدجاج المخلية، بدون جلد ومقطعة إلى أنصاف.

6 شرائح من الجبنة السويسرية.

6 شرائح من تركي مدخن.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

6 ملاعق من الزبدة.

نصف كوب من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب من الكريمة المخفوقة، بدون سكر.

طريقة تحضير دجاج كوردون بلو

قومي بدق صدور الدجاج بمطرقة اللحم لو كانت سميكة جداً.

ضعي شريحة من الجبنة وشريحة من التركي المدخن على كل صدر دجاج في حدود نصف بوصة من الأطراف.

قومي بطوي طرف الدجاج على الحشو، ثم أغلقيها بخلة الأسنان.

قومي بخلط البابريكا والدقيق في وعاء صغير، وغطي قطع الدجاج بالخليط.

سخني الزبدة في مقلاة كبيرة على درجة حرارة متوسطة، وقومي بطهي الدجاج حتى يحمر من كل الجوانب.

أضيفي مرق الدجاج إلى المقلاة، وقومي بتهدئة النار وغطي المقلاة، واتركيها على النار لمدة 30 دقيقة.

أزيلي خلال الأسنان، ثم قومي بنقل الصدور إلى طبق التقديم.

اخلطي نشا الذرة مع الكريمة في وعاء صغير، وقومي بالخفق ببطء في وعاء على نار متوسطة مع الاستمرار بالتقليب، حتى يكون القوام سميكًا.

ثم صبيه فوق الدجاج، وقدميه دافئاً.

وبهذا نكون قد ذكرنا لكم طريقة عمل دجاج كوردون بلو بطريقة سهلة، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.