طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل بكل سهولة وفي ١٠ دقائق

خبز التورتيلا في المنزل يعد من أكثر الوصفات التي ترغب في تحضيرها معظم السيدات، ليحضروا لأولادهم الطبق الذي يعشقون تناوله بكثرة بحشوات عديدة ومميزة، ولكن بعض السيدات يصعب عليها الموضوع، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل بعجينة قطنية هشة وطعم شهي لعمل حشوات مختلفة.

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل

مكونات خبز التورتيلا

٦٦٠ جرام من الدقيق المنخول.

٢,٥ ملعقة كبيرة من الملح.

٧٧ جرام من زيت الذرة.

١٤ جرام من السكر.

٢٥٠ مل من الماء الفاتر.

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل

اسكبي زيت الذرة مع الملح في وعاء للخلط، ثم ضيفي إليهم الدقيق والسكر، والماء، ثم قلبيهم بالملعقة حتى يتماسكوا ويصبحوا مثل العجينة.

ضعي العجينة لمدة ٢٥ دقيقة جانبا حتى ترتاح، ثم قدميها إلى كرات متشابهة، ثم افردي الكرات جيدا.

قومي بوضع مقلاة على نار متوسطة الحرارة، ثم ضعي بها واحدة من العجين، ثم اتركيه عشر ثواني.

قلبي الخبز عشر ثواني على الجهة الأخرى، ثم كرري هذه الطريقة، حتى يصبح خبز التورتيلا في المنزل ناضج وجاهز للتناول.

طريقة عمل خبز التورتيلا الطري

مكونات خبز التورتيلا الطري

ثلاث كؤوس كبيرة من الدقيق المنخول.

ملعقة من الملح.

٤٥ جرام من زيت الزيتون.

كمية ماء مناسبة للعجين.

١١ جرام من البيكنج بودر.

طريقة تحضير خبز التورتيلا الطري