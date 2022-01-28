طريقة عمل حمص الشام مثل المحلات الشهيرة

خلال فصل الشتاء، وفي ظل تلك الاجواء القارسة البرودة التي وصلت لحد الصقيع في عدد من المناطق خاصة خلال الساعات الأخيرة من الليل، يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول المشروبات الدافئة التي تمنحهم الشعور بالدفء، ولعل مشروب حمص الشام من أشهر المشروبات الشتوية التي يقبل عليها الكبار والصغار لطعمه اللذيذ، كما أنه يعمل على تقليل نسبة الكولسترول، ويمد الجسم بالألياف التى يحتاجها بدهون قليلة.

مكونات حمص الشام

مكونات حمص الشام رخيصة للغاية ومتوفرة في مطبخك، وتلك المكونات هي:

ربع كيلو من حمص الشام.

بصلة كبيرة مقشرة ومغسولة.

ملح حسب الرغبة.

كمون مطحون حسب الرغبة.

شطة حسب الرغبة.

حبة طماطم كبيرة مغسولة.

ليمونة.

طريقة حمص الشام

والآن تابعي الخطوات تجهيز مشروب حمص الشام في أقل من ساعة بطعم ينافس طعم العربات والمحلات الشهيرة: