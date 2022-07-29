حضري حلوى لقمة الباشا أو لقمة السلطان التي تتميز بطعم رائع ومميز، ويسهل أعدادها بأي وقت حيث يتوافر مكوناتها بكل منزل، ويمكن أن تحضريها بأقل التكاليف وقدمها بجميع مناسبات ويعشق تناولها الأطفال بسهوله مضغها وبلعها، حضريها بأكثر من نكهه الفانيليا والشوكولاتة، فهي لا تحتاج لفرن وتعتبر هذه الحلوى تركيه الأصل.

طريقة عمل حلوى لقمة الباشا التركية الشهية بوصفات لذيذة وحصرية بالمنزل

تستغرق مدة التحضير عشرون دقيقة، ومدة الطبخ خمسة عشر دقيقة، وتتكون الوصفة من الحليب والسكر والطحين ( الدقيق الأبيض ) والزبدة والكريمة هي الحشوه الأساسية ويمكنك أضافة المكسرات المجروشه والفواكه المجفف مع الحشوه قبل لفها وزينها حسب رغبتك بالشوكولاتة السائلة مع جوز الهند أو المكسرات المطحونةوهي تشبه حلوى السويسرول في شكلها النهائى، تابعي معانا خلال السطور التالية سوف نقدم لكم أسهل وأشهي الطرق في التحضير.

طريقة عمل حلوى الباشا بالكاكاو

المقادير

لتر أو كيلو حليب.

كوب كبير دقيق أبيض.

كوب سكر ناعم.

خمس كبيرة ملاعق كاكاو.

ملعقة ونصف كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوبان جوز هند ناعم.

للحشوة

كوب حليب بارد أو مثلج.

ملعقتان كبيرة كاكاو محلي.

ظرف كريمة شانتيه.

مكسرات مجروشة حسب رغبتك.

للتزين

مكسرات مجروشة.

فواكه مجففة.

طريقة التحضير