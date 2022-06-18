تعتبر الكنافة من الحلويات اللذيذة التي تنتشر بشكل كبير في البلاد العربية، وخصوصًا في مصر و فلسطين وسوريا ، كما يكثر تناولها في الحفلات و في الأفراح و المناسبات الجميلة، و تعتمد الكنافة في تحضيرها على العجينة التي قد تكون ناعمة أو خشنة، ويتم حشوها بحشوات مختلفة كالنوتيلا أو المانجو أو القشطة، كما يمكن استخدامها في عمل التشيز كيك، كما سنذكر لكم في هذا المقال طريقة عمل تشيز كيك الكنافة، فتابعونا.

المكونات

مكونات الطبقة الأولى لتشيز كيك الكنافة

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الشربات البارد.

مكونات الطبقة الثانية

علبة من القشطة.

12 قطعة من جبنة الدهن.

4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

كيس من الجيلاتين.

نصف كوب من السكر المطحون.

علبة حليب مكثف ومحلى.

علبة بودرة كريمة.

مكونات الطبقة الثالثة

كمية مناسبة من مربى الفراولة مع كريمة الخفق.

الطريقة

قومي بتفتيت عجينة الكنافة جيدًا، ثم أضيفي لها الزبد وقومي بالخلط، حتى تمتزج الكنافة بالزبد.

وزعي العجينة في صينية فرن خاصة بالتشيز كيك، ثم أدخليها لفرن ساخن مسبقًا، واتركيها حتى يصبح لون الكنافة ذهبيًا.

أخرجي الصينية من الفرن، ثم ضعي القطر البارد واتركيها حتى تبرد.

اخلطي السكر والقشطة الكريمة والجبن وعصير الليمون، واللبن في الخلاط حتى يكون القوام ناعمًا.

ذوبي الجيلاتين في كمية صغيرة من الماء الساخن، ثم ضعيه فوق الخليط، واخلطي جيدًا.

ضعي الخليط فوق الكنافة بالتساوي، ثم ضعي الصينية في الثلاجة، زينيها بالمربى أي نوع تحبين، أو الشوكولاتة، أو باستخدام الكريمة حسب الرغبة.

تقدم مع المشروب المفضل، وبالهناء والعافية.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، الذي عرضنا لكم فيع طريقة عمل تشيز كيك الكنافة، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.