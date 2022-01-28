طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي على الفحم الطريقة المصرية

السمك المشوي من الأطباق اللذيذة والرئيسية والتي تفيد جسم الإنسان، كما أن السمك مغذي جداً ويوجد فيه عناصر مهمة يحتاجها الجسم مثل الفسفور والبروتين، ولابد من أكل السمك مرة على الأقل في الأسبوع، والكثير من الناس يحبون السمك المشوي على وجه الخصوص أكثر من المقلي وهذا لأنه أخف وأفيد وبالأخص السمك المشوي على الفحم.

طريقة تتبيلة السمك المشوي على الفحم:-

يوجد الكثير من التتبيلات المقدمة للسمك ولكن ليست كلها لذيذة بقدر التتبيلة المقدمة من خلال موقعنا وهي كالتالي:-

مكونات التتبيلة:-

كيلو من السمك (أي نوع).

عدد 5 فصوص من الثوم كبيرة.

عدد إثنين من الفلفل الأخضر كبير.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة سماق صغيرة.

نصف ملعقة من الكمون صغيرة.

كزبرة مفرومة حوالي نصف كوب.

خل أبيض حوالي خمس ملاعق كبيرة.

زيت الزيتون.

عصير الليمون.

طريقة تحضير تتبيلة السمك على الفحم:-