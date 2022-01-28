طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي على الفحم الطريقة المصرية
السمك المشوي من الأطباق اللذيذة والرئيسية والتي تفيد جسم الإنسان، كما أن السمك مغذي جداً ويوجد فيه عناصر مهمة يحتاجها الجسم مثل الفسفور والبروتين، ولابد من أكل السمك مرة على الأقل في الأسبوع، والكثير من الناس يحبون السمك المشوي على وجه الخصوص أكثر من المقلي وهذا لأنه أخف وأفيد وبالأخص السمك المشوي على الفحم.
طريقة تتبيلة السمك المشوي على الفحم:-
يوجد الكثير من التتبيلات المقدمة للسمك ولكن ليست كلها لذيذة بقدر التتبيلة المقدمة من خلال موقعنا وهي كالتالي:-
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مكونات التتبيلة:-
- كيلو من السمك (أي نوع).
- عدد 5 فصوص من الثوم كبيرة.
- عدد إثنين من الفلفل الأخضر كبير.
- ملح حسب الرغبة.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- نصف ملعقة سماق صغيرة.
- نصف ملعقة من الكمون صغيرة.
- كزبرة مفرومة حوالي نصف كوب.
- خل أبيض حوالي خمس ملاعق كبيرة.
- زيت الزيتون.
- عصير الليمون.
طريقة تحضير تتبيلة السمك على الفحم:-
- أولاً يجب غسل السمك جيداً بالماء.
- قومي بإحضار وعاء كبير وضعي فيه السمك ثم أضيفي الملح والليمون ويترك حوالي نصف ساعة منقوع على الأقل.
- ثم يجب غسل السمك بالدقيق حتى نتخلص من رائحة الزفارة وبعد التأكد من نظافته يغسل جيداً بالماء.
- قومي باستخدام السكينة لعمل شقوق في السمك حتى تصل التتبيلة في السمك ويمتصها جيداً.
- ثم نضع الفلفل الأخضر في الخلاط الكهربائي ونضع عليه الثوم بعد تقشيره.
- ونضيف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.
- ثم نضيف معلقة الشطة ونصف معلقة السماق ونصف كوب كزبرة خضراء والكمون.
- قومي بخلط المكونات جدياً في الخلاط الكهربائي للحصول على تتبيلة السمك.
- قومي بتتبيل السمك جيداً من جميع النواحي حتى يمتص السمك التتبيلة.
- يتم ترك السمك حوالي نصف ساعة ليتشرب التتبيلة.
- في نفس الوقت قومي بتحضير الشواية .
- ندهن شبكة الشواء بزيت الزيتون.
- بعدها يتم وضع السمك ويقلب على الجهتين حتى النضوج ويرفع من على الشواية ويقدم مع الأرز الأبيض.