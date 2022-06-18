وصفات طبخ

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة اللذيذ

هل ترغبين في حلوى سهلة وسريعة يمكن أن تقومي بإعدادها في دقائق لأسرتك، إذا يمكنك إعداد بودينج الشوكولاتة البارد، خصوصًا في هذا الصيف الحار، إليك وصفة بودينج الشوكولاتة اللذيذ.

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة اللذيذ 1 18/6/2022 - 5:13 ص

المقادير

  • نصف كوب من السكر.
  • ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو غير محلى.
  • ربع كوب من النشا.
  • ٣ أكواب من الحليب.
  • ٢ ظرف من الفانيليا.
  • شوكولاتة مبشورة أو مكسرات حسب الرغبة للتزيين (اختياري)

بخطوات بسيطة طريقة عمل مهلبية قمر الدين اللذيذة 2022

طريقة عمل مهلبية الشوكولاتة والنسكافية اللذيذة

طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة

بودينج الشوكولاتة

  • في قدر على نار متوسطة، قومي بخلط السكر والنشا والكاكاو والحليب مع الاستمرار بالتقليب حتى يغلي الخليط.
  • استمري في التقليب حتى يثقل القوام، ولكن لا تدعيه يكون ثقيلا أكثر من اللازم لأنه يستمر في سمكه حتى بعد إطفاء النار عليه.
  • ارفعيه من على النار، واتركيه يهدأ.
  • قومي بإضافة الفانيليا ثم قلبي قليلا، وضعيه في أطباق التقديم وزينيه بالشوكولاتة المبشورة أو المكسرات.
  • احفظيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن الساعتين.
  • ثم قدميه لأسرتك وبالهناء والعافية.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل بودينج الشوكولاتة اللذيذ، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.

Avatar of مريم محمود
مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة قسم علوم ابتدائي.. من مواليد1996، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.