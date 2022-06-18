هل ترغبين في حلوى سهلة وسريعة يمكن أن تقومي بإعدادها في دقائق لأسرتك، إذا يمكنك إعداد بودينج الشوكولاتة البارد، خصوصًا في هذا الصيف الحار، إليك وصفة بودينج الشوكولاتة اللذيذ.

المقادير

نصف كوب من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو غير محلى.

ربع كوب من النشا.

٣ أكواب من الحليب.

٢ ظرف من الفانيليا.

شوكولاتة مبشورة أو مكسرات حسب الرغبة للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة

في قدر على نار متوسطة، قومي بخلط السكر والنشا والكاكاو والحليب مع الاستمرار بالتقليب حتى يغلي الخليط.

استمري في التقليب حتى يثقل القوام، ولكن لا تدعيه يكون ثقيلا أكثر من اللازم لأنه يستمر في سمكه حتى بعد إطفاء النار عليه.

ارفعيه من على النار، واتركيه يهدأ.

قومي بإضافة الفانيليا ثم قلبي قليلا، وضعيه في أطباق التقديم وزينيه بالشوكولاتة المبشورة أو المكسرات.

احفظيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن الساعتين.

ثم قدميه لأسرتك وبالهناء والعافية.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل بودينج الشوكولاتة اللذيذ، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.