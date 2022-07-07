طريقة عمل بودنج الشوكولاتة اللذيذ بطعم رائع وقوام كريمي

بودنج الشوكولاتة من أنواع الحلى المميز واللذيذ الذي يقدم بارد ويتكون بشكل أساسي من النشا، والسكر، والحليب، والكاكاو ومن الممكن أن نضيف إليه البسكويت أو قطع الشوكولاتة أو الفاكهة وعند دخول فصل الصيف يبحث كثير من السيدات على أنواع من الحلى السهلة والبسيطة واللذيذة أيضاً لكي تصنعها وتقدمها لعائلتها ولا يوجد أحلى من بودنج الشوكولاتة لكي تصنعه ربة المنزل فكلنا نعشق الشوكولاتة فهي مصدر السعادة وخصوصاً للأطفال واليوم سوف أعلمك سيدتي طريقة تحضير بودنج الشوكولاتة اللذيذ بطعم رائع وقوام كريمي ومميز فمكوناته بسيطة ومتوفرة في منزلك وأتمنى أن تقومي بتجربة هذة الوصفة الرائعة فهى فعلاً وصفة لذيذة ومغذية جداً.

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

المكونات

4 كوب من الحليب

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة

4 ملاعق كبيرة من السكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

1 ملعقة كبيرة من الزبدة

طريقة التحضير