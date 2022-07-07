طريقة عمل بودنج الشوكولاتة اللذيذ بطعم رائع وقوام كريمي
بودنج الشوكولاتة من أنواع الحلى المميز واللذيذ الذي يقدم بارد ويتكون بشكل أساسي من النشا، والسكر، والحليب، والكاكاو ومن الممكن أن نضيف إليه البسكويت أو قطع الشوكولاتة أو الفاكهة وعند دخول فصل الصيف يبحث كثير من السيدات على أنواع من الحلى السهلة والبسيطة واللذيذة أيضاً لكي تصنعها وتقدمها لعائلتها ولا يوجد أحلى من بودنج الشوكولاتة لكي تصنعه ربة المنزل فكلنا نعشق الشوكولاتة فهي مصدر السعادة وخصوصاً للأطفال واليوم سوف أعلمك سيدتي طريقة تحضير بودنج الشوكولاتة اللذيذ بطعم رائع وقوام كريمي ومميز فمكوناته بسيطة ومتوفرة في منزلك وأتمنى أن تقومي بتجربة هذة الوصفة الرائعة فهى فعلاً وصفة لذيذة ومغذية جداً.
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
المكونات
- 4 كوب من الحليب
- 4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة
- 4 ملاعق كبيرة من السكر
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام
- 1 ملعقة كبيرة من الزبدة
طريقة التحضير
- احضري سيدتي إناء مناسب وقومي بوضع الحليب، والنشا، والسكر، والكاكاو الخام، والحليب البودرة وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعض جيداً.
- ضعي سيدتي الإناء على نار هادئة وقومي بالتقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي وبعد ذلك ضيفي الفانيليا السائلة وملعقة الزبدة وقومي بتقليب جميع المكونات مرة ثانية وبعد ذلك إرفعي الإناء من على النار.
- قومي بإحضار كاسات التقديم وقومي بتوزيع البودنج فى كل كأس وبعد ذلك أدخلي الكاسات إلى الثلاجة حتى تتماسك واتركيها لمدة ساعتين.
- قومي بتزيين البودنج بالشوكولاتة المبشورة أو أي نوع من التزيين التي تفضلينه تستطيعي سيدتي إضافة الفاكهة، أو المكسرات، أو البسكويت حسب ذوقك الخاص.
- تستطيعي سيدتي أيضاً أن تصنعي بودنج الحليب فقط بدون إضافة الكاكاو وعمل مزيج بين بودنج الشوكولاتة وبودنج الحليب كنوع من التغيير فى التقديم فلكي سيدتي حرية الإختيار هذة بعض الأفكار البسيطة أقدمها لك لكي تبدعين فى تقديم البودنج وأرجو أن ينال إعجابك.