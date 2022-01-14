طريقة عمل بشاميل الدجاج بخطوات سهلة

البشاميل من أكثر اطباق الطعام المشهورة بسبب إعجاب عدد كبير من الأشخاص سواء كبار أم صغار بهذا الطبق الشهي فهو لذيذ الطعم بالإضافة لأن مكوناته وهي الحليب والدجاج مكونات مغذية ومفيدة للجسم لجميع الأشخاص، وهناك عدة طرق مختلفة لتحضير طبق بشاميل الدجاج ولكن ليست جميعها تعطي نفس المذاق الشهي اللذيذ، والطريقة المتبعة فيما يلي تعطي أفضل مذاق ونتيجة لطبق البشاميل بالدجاج.

مكونات بشاميل الدجاج

يتم تحضير صوص البشاميل بالمكونات الآتية:

حبتان من البيض.

5 ملاعق من الدقيق ونفس الكمية من الزبدة أو السمنة.

ثلاث ملاعق جبن كريمي من النوع المفضل.

مكعب واحد مرق دجاج.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

ورقة لورى.

أربع أكواب حليب.

مكونات تتبيل الدجاج

نصف كيلو جرام صدور دجاج تقطع مكعبات.

حبة بصل مفرومة.

حبة واحدة من كل لون من الفلفل الألوان الأحمر والأخضر والأصفر تقطع مكعبات.

نصف ملعقة قرفة بودرة.

ملعقة حجمها صغير من الملح والفلفل الأسود والزعتر.

كمية حسب الحاجة من الزيت.

طريقة عمل بشاميل الدجاج

بعد تجهيز المقادير السابقة لتتبيل الدجاج وتحضير صوص البشاميل نتابع بتنفيذ الخطوات القادمة: