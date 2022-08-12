طريقة عمل بسكويت الشوفان الصحي بأسهل وصفة

من المعروف أن الشوفان من أهم الأطعمة التي يجب تواجدها في النظام الغذائي الصحي، ويمكن تحضير العديد من الوصفات منه، سواء كانت وصفات طبخ أو وصفات حلويات، لذلك يعد بسكويت الشوفان أحد أشهر أنواع الحلويات التي يمكن للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن تناولها، ويحتوي الشوفان على أحماض وألياف وزيوت مفيدة ونادرة وهي مهمة لصحة الجسم ولها العديد من الفوائد والقيم الغذائية التي تقلل من مشاكل الجهاز الهضمي وتزيل مشاكل القولون، كما أنه يتحكم في مستويات السكر في الدم ويستخدم كغذاء صحي في السلطات والبسكويت والحلويات وغيرها من الأطباق، يمكنك معرفة كيفية عمل بسكويت الشوفان باتباع الخطوات التالية.

طريقة عمل بسكويت الشوفان

المكونات:

• 200 جرام دقيق.

• 50 جرام من الشوفان.

• 100 جرام سكر بودرة.

• 120 جرام زبدة.

• بيضة.

• صفار البيض.

• ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

• ملعقة صغيرة فانيليا.

• 1/4 ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

• 1/4 ملعقة صغيرة ملح.

• ملعقتان صغيرتان من القهوة السائلة.

• سكر البودرة لتزيين البسكويت.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان

• ضعي الدقيق والشوفان والبيكنج بودر وصودا الخبز والملح في وعاء واخلطي المكونات جيدًا.

• نضع الزبدة والسكر البودرة في وعاء عميق ونخفق بمضرب يدوي حتى يصبح المزيج كريمي.

• نضيف صفار البيض والبيض الكامل والفانيليا ونستمر في الخفق.

• أضيفي المكونات الجافة والقهوة وقلّب برفق.

• يشكل البسكويت ثم يضع على صينية خبز مغلفة بورق الزبدة.

• سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة، ثم أخرجييه.

طريقة عمل بسكويت دايت بالشوفان

المكوّنات:

• كوب شوفان.

• نصف كوب دقيق بني.

• 1/2 كوب فواكه مجففة حسب الرغبة.

• ربع كوب حليب قليل الدسم.

• الفانيليا.

• 1/4 كوب زيت نباتي

• بيضة واحدة.

• معلقة بيكنج بودر.

• ملعقة صغيرة خميرة.

طريقة تحضير بسكويت دايت بالشوفان

• اخلطي جميع المكونات جيدًا، ثم شكليها على شكل أصابع أو كرات حسب الرغبة.

• توضع قطع البسكويت على صينية الخبز وتترك لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

• ضعيها في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة ثم اخرجيها من الفرن.