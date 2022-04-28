طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر ناعم وهش بمقادير مظبوطة وطعم رائع

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بسكويت الزبدة يعتبر من أحلى وأسهل وأشهى أنواع البسكويت لأنه يحضر في وقت قصير ومكوناته بسيطة وسهلة فهو يتكون من الزبدة، والبيض، والسكر، والدقيق ويتم تشكيله بأشكال مختلفة ويخبز بعد ذلك ويزين بالشوكولاتة أو يترك ساده بدون تزيين و تستطيعين سيدتي تحضير هذا النوع من البسكويت بجانب حلويات العيد المختلفة مثل الكحك،والغريبه فعند اقتراب عيد الفطر المبارك تصنع كثير من الأمهات حلويات العيد في المنزل وتقدمها لعائلتها وأفراد أسرتها لتزيد من فرحة العيد واليوم سوف أعرفك سيدتي في هذا المقال على طريقة تحضير بسكويت الزبدة اللذيذ لكي تصنعيه بنفسك في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهز من محلات الحلواني وتقدميه لكل أفراد أسرتك مع كوب من الشاى الساخن فهو شهي وذات مذاق رائع ومميز.

طريقة تحضير بسكويت الزبدة

المكونات

1/2 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

1/4 كوب من السكر

1 كوب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من النشا

1 عدد صفار بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

رشة صغيرة من الملح

طريقة تحضير بسكويت الزبدة