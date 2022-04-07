طريقة عمل بسكوت العشر دقايق في البيت بطريقة سهلة

يعتبر البسكويت من الاكلات التي يحبها الاطفال لذا سوف نشرح لكم طريقة عمل بسكوت العشر دقايق، في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، ويوجود أنواع مختلفة مثل بسكويت المحشو بالعجوة، وبسكويت سادة بالفانيليا وأنواع أخرى مختلفة من البسكويت يحبها الأطفال، ويمكن الاعتماد علي البسكويت في وجبة الإفطار الأساسية في الصباح مع الشاي أو الحليب، وقد يبحث ربات البيوت علي طريقة عمل بسكوت العشر دقايق بطريقة صحية وخالية من المواد الحافظة على عكس تلك التي تباع في المحلات البسكويت من الوصفات البسيطة السهلة التي يمكننا القيام بها لأنفسنا في المنزل مثل الوصفات الأخرى، إذا كنت تريد أن يكون البسكويت لذيذًا ورائعًا تابعو معنا التفاصيل.

طريقة عمل بسكوت العشر دقايق

يعد طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل هو من أسهل وأخف وصفات الحلويات التي يتناولها الكثير من الكبار والصغار بشكل مستمر، وبسهولة تحضيره في البيت تقوم كل أم بإعداده بشكل دائم حيث يحتوي على مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في البيت بشكل مستمر، وغير مكلفة على الإطلاق تابعو معنا المكونات و طريقة عمل بسكوت العشر دقايق بالتفصيل.

مكونات بسكوت العشر دقايق

ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة مسحوف الفانيليا .

نصف كوب سمن او زيت.

نصف كيلو من الدقيق.

نصف كوب سكر.

عدد واحد بيضة.

كوب من البن.

طريقة تحضير بسكوت العشر دقايق

لكي تنجح في طريقة عمل بسكوت العشر دقايق تابعو معنا الخطواط.