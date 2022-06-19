سنتناول في هذا المقال طريقة عمل بابا غنوج المشوي والذي يعد من المقبلات رائعة المذاق في وجبة الغداء، كما يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، إليكم الطريقة.

مقادير بابا غنوج المشوي

ثمرة من الباذنجان الرومي.

نصف كوب من الطحينة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الزيت.

3 فصوص من الثوم المفروم على الناعم.

ملعقة كبيرة من عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

شطة حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة تحضير البابا غنوج المشوي

اشوي الباذنجان في الفرن على درجة حرارة 200، واتركيه جانبًا حتى يبرد ثم قومي بتقشيره.

اهرسي الباذنجان جيدًا.

في وعاء أضيفي الثوم والخل والفلفل والملح والكمون والطحينة وعصير الليمون والشطة، واخلطيها جيدًا.

أضيفي الخليط إلى الباذنجان المهروس وقلبيه جيدًا.

ضعي البقدونس ورشة من زيت الزيتون على وجه بابا غنوج، وقدميه، وبالهناء والشفاء.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل بابا غنوج المشوي، نتمنى أن تنال إعجابكم، جربيها وبالهناء والعافية.