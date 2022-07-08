وصفات طبخ

طريقة عمل الممبار بخطوات سهلة وبسيطة أحلى من المحلات

يعتبر الممبار من أشهى الأكلات الشعبية التي يفضلها المقصر من الناس، وهذا يرجع إلى مذاقها الذيذ المختلف، كما أنها من الوجبات الدسمة التي يمكن تحضيرها في جميع المناسبات، و الممبار يتميز بسهولة التحضير، كما أنه أكلة غير مكلفة ولا تحتاج لوقت أو مجهود، لذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الممبار. 

طريقة عمل الممبار

طريقة عمل الممبار 

طريقة عمل الممبار بالصور خطوة بخطوة

بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022 أشهى وألذ الأكلات المصرية

المكونات 

كيلو ممبار

3 أكواب أرز

ملح. 

4 حبات طماطم

فلفل أسود

 بصلة كبيرة مفرومة

 حزمة كسبرة مفرومة

زيت للتحمير

حزمة شبت مفرومة

ورق لورا

حزمة بقدونس مفرومة. 

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طريقة تحضير الممبار 

طريقة عمل الممبار الضاني بطريقة صدفة جاد - الاكيلة

  • قومي بغسل الممبار بطريقة بسيطة من خلال غسل الممبار تحت الماء  جيدًا  واكشطيه بسكينة غير حادة من الخارج ونقلب الجزء الخارجى للممبار إلى الداخل ونكشطه أيضًا بالسكين. 
  • اتركيه لوقت قليل بماء مضاف إليه خل وليمون ثم قومي بشطفه مرة أخرى تحت الماء الساخن.
  • اغسلى الأرز وضعيه فى وعاء. 
  • أضيفي الشبت والبقدونس والكزبرة والبصل وتبليها بالملح والفلفل الأسود إلى الأرز وقلبي الخليط بشكل جيد .

طريقة عمل الممبار بالخطوات مصورة في المقال - وصفات سهلة - فورنونو

  • قومي بحشو  الممبار عن طريق فحته وإدخال الأرز بداخله باستخدام أصابعك واتركى فراغات صغيرة حتى لا يحدث تشقق للمبار أثناء طهيه. 
  • أغلقي الممبار من الطرفين باستخدام خيط لتجنب تساقط الأرز منه 
  • اتركي الماء يغلي في إناء وتبليه بالفلفل الأسود وورق اللورا. أضيفي الممبار إليه واتركيه حتى يغلي لمدة نصف ساعة واتركيه يبرد.
  • قومي بتحمير الممبار فى زيت ساخن.

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آلاء عرفات

الاء محمد عرفات، 20 سنة، طالبة فرقة تالتة اداب قسم لغة عربية، خبرة سنتين ونصف، عملت على عدة مواقع من قبل واحب الكتابة.


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