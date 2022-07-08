طريقة عمل الممبار بخطوات سهلة وبسيطة أحلى من المحلات

يعتبر الممبار من أشهى الأكلات الشعبية التي يفضلها المقصر من الناس، وهذا يرجع إلى مذاقها الذيذ المختلف، كما أنها من الوجبات الدسمة التي يمكن تحضيرها في جميع المناسبات، و الممبار يتميز بسهولة التحضير، كما أنه أكلة غير مكلفة ولا تحتاج لوقت أو مجهود، لذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الممبار.

طريقة عمل الممبار

المكونات

كيلو ممبار

3 أكواب أرز

ملح.

4 حبات طماطم

فلفل أسود

بصلة كبيرة مفرومة

حزمة كسبرة مفرومة

زيت للتحمير

حزمة شبت مفرومة

ورق لورا

حزمة بقدونس مفرومة.

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طريقة تحضير الممبار

قومي بغسل الممبار بطريقة بسيطة من خلال غسل الممبار تحت الماء جيدًا واكشطيه بسكينة غير حادة من الخارج ونقلب الجزء الخارجى للممبار إلى الداخل ونكشطه أيضًا بالسكين.

اتركيه لوقت قليل بماء مضاف إليه خل وليمون ثم قومي بشطفه مرة أخرى تحت الماء الساخن.

اغسلى الأرز وضعيه فى وعاء.

أضيفي الشبت والبقدونس والكزبرة والبصل وتبليها بالملح والفلفل الأسود إلى الأرز وقلبي الخليط بشكل جيد .

قومي بحشو الممبار عن طريق فحته وإدخال الأرز بداخله باستخدام أصابعك واتركى فراغات صغيرة حتى لا يحدث تشقق للمبار أثناء طهيه.

أغلقي الممبار من الطرفين باستخدام خيط لتجنب تساقط الأرز منه

اتركي الماء يغلي في إناء وتبليه بالفلفل الأسود وورق اللورا. أضيفي الممبار إليه واتركيه حتى يغلي لمدة نصف ساعة واتركيه يبرد.

قومي بتحمير الممبار فى زيت ساخن.

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