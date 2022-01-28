طريقة عمل الممبار المحشي المقرمش اللذيذ في دقائق

سنتكلم اليوم عن طريقة عمل الممبار المحشي المقرمش وتحضيره بشكل سهل ومبسط، ومذاق شهي ولذيذ في 20 دقيقة وطهي لمدة نصف ساعة فقط، مع ذكر كل المقادير والمكونات التي نحتاجها لتحضير وجبة تكفي 04 أشخاص.

مكونات و مقادير عمل الممبار المحشي المقرمش

لعمل الممبار المحشي المقرمش لأربع أفراد نحتاج العديد من المكونات والمقادير وهي:.

أولا ممبار و طماطم أيضا بصلتين من الحجم الكبير خضرة شبت وبقدونس وكسبرة أرز القليل من الملح كمون البابريكا ثوم وبصل بودر بعض التوابل المشكلة سمنة أو زيت فلفل أسود

طريقة تحضير الممبار المحشي

نغسل الممبار جيدا وننقعه في ماء وخل وملح ونتركه لمدة ساعة، ثم نقطعه و نعصر عليه بعض اليمون. نأخذ حبتي البصل ونبشرهم ونشوحهم بالسمنة ونضعهم على النار ثم نضيف الطماطم ونتركهم قليلا، ثم نطفأ النار ونغسل الخضرة جيدا بالخل والماء، ثم نقطعهم إلى قطع صغير ونضعهم على الطماطم ونقلبهم ثم نقوم بغسل الأرز ونضعه على الخلطة ونضع التوابل ثم نقلبهم، “تكون كمية الأرز على حسب وزن او كمية الممبار”.

بعد تجهيز الخلطة نقوم بحشو الممبار في كل قطعة بكمية من الأرز دون زيادة، ثم نضع ماء في إناء ونتركه حتي الغليان ونضع فيه كمون وملح وفلفل اسمر وورق لورا حسب اختيارنا ثم نضع الممبار بعد غليان الماء.

ونتركه حتى تمام النضج ونخرجه من ماء السلق بعد النضج ثم نحمره في زيت غزير على الوجهين ونقدمه.