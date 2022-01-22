طريقة عمل المكرونة بالشاميل الأصلية بطعم المطاعم العالمية

المكرونة بالشاميل الجميع يعشق تناولها وهي من الأطباق الرئيسية التي تتواجد بجميع المناسبات بجانب أنواع مختلفة من المحاشي ومحشي ورق العنب تعد من أسهل وأسرع الوصفات بالتحضير ويمكن تقديمها بحشوة اللحمة المفرومة أو بصدور الدجاج كل واحدة منهم لها طعم يميزها ويمكن أضافة بعض من الأجبان مع البشاميل ليعطيه طعم أكثر من رائع.

طريقة عمل المكرونة بالشاميل الأصلية بطعم المطاعم

تحتوي هذه الوجبة على كمية كبيرة ومتنوعة من الفوائد منها الكالسيوم والروتين الموجود في الحليب والبيض واللحوم وتعد أصل المكرونة بالشاميل يونانية وكثير من السيدات والفتيات لا يتقنن أعداد صوص البشاميل قوام مظبوط ولكن عند أتباع الخطوات المظبوطة معانا ستحصلين على القوام المناسب ولكي تمميزي بين أفراد أسرتك بأعدادها عليكي أستخدام مرقة اللحمة أو الدجاج في أعداد الصوص مع الحليب وهذا سر من أسرار جدتي عندما كانت تحضريها لنا.

طريقة عمل المكرونة بالشاميل

المكونات

كيس مكرونة قلم 500 جرام.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

خمس فصوص ثوم مهروسة.

ملعقة كبيرة معجون صلصة.

ملعقتان كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة سبع بهارت.

ملح حسب الرغبة.

ورق لوري.

مكونات صوص البشاميل

كيلو لبن مغلي مسبقاً.

لتر مرقة دجاج أو لحمة.

ماء سليق المكرونة.

مكعبان ماجي.

ست ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

مكونات التزين

جبنة موتزريلا.

جبنة شيدر.

جبنة رومي.

طريقة التحضير