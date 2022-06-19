طريقة عمل المكرونة بالبشاميل زي المطاعم

المكرونة بالبشاميل من الأكلات اللذيذة والمشهورة في المطبخ المصري، وفي العالم كله، وهي أكلة أصلها من المطبخ اليوناني، وتتكون بشكل رئيسي من اللحم المفروم وصلصة البشاميل، ولها مذاق رائع و مميز يعشقه كل من جربه من كبار وصغار، إليكم طريقة إعداد المكرونة بالبشاميل زي المطاعم خطوة بخطوة، جربيها وشاركيها مع أصدقائك.

مقادير المكرونة بالبشاميل

نصف كيلوجرام مكرونة أقلام.

3 ملعقة كبيرة من الدقيق.

٥ أكواب من الحليب.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو السمن النباتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملح وفلفل.

كمون، بهارات لحم، قرفة، شطة مطحونة.

بيضة.

نصف كيلوجرام من اللحم المفروم.

3 طماطم مقشرة ومفرومة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة على الناعم.

فص ثوم مهروس.

2 فلفل عادي مقطع لقطع صغيرة.

1 فلفل حار مقطع حسب الرغبة.

3 ملاعق كبيرة من الجبن المبشور مشكل.

ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي حسب الرغبة.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

طريقة عمل البشاميل

في قدر على النار قومي بسلق المكرونة، وذلك عن طريق وضعها في الماء مع نصف ملعقة كبيرة ملح من الملح وملعقة كبيرة من الزيت، بعد غليان الماء، ثم اتركيها لمدة عشر دقائق تقريبا أو حتى تمام السلق، ثم ارفعيها من على النار، واتركيها جانبًا.

لتحضير اللحم

ضعي قليلا من الزيت، ثم ضعي فص الثوم المفروم وشوحيه حتى يصفر لونه، ثم ضعي البصلة المفرومة والفلفل العادي والفلفل الحار، وقومي بالتقليب قليلا مع الثوم.

ضعي اللحم المفروم وقلبي مع المكونات، واتركيه حتى يتغير لونه.

ضعي الطماطم المفرومة والبهارات:( نصف ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة صغيرة من الكمون، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة، رشة من القرفة وربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة)، ويمكن الزيادة أو التقليل حسب الرغبة.

اتركي اللحم على نار هادئة حتى تمام النضج، وارفعيه من على النار واتركيه جانبًا.

لتحضير البشاميل

في قدر على النار، سخني السمن والزبدة و4 ملاعق الزيت ثم ضعي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقتين.

ضعي الحليب واستمري في التقليب حتى يثقل القوام بعض الشيء.

ضعي ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح، وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع ملعقة صغيرة من الكمون، ورشة من الشطة، وقلبي، ثم ارفعيه من على النار.

خذي كوبا من البشاميل ضعيه جانبًا، وفي باقي كمية البشاميل ضعي فيها المكرونة وقلبي البشاميل فيها.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت ضعي النصف الأول من المكرونة المخلوطة بالبشاميل في الصينية وساويها باستخدام الملعقة، ثم ضعي اللحم المفروم في الطبقة الثانية ووزعيه، ثم ضعي النصف الآخر من المكرونة وساويها بالملعقة.

في كوب البشاميل ضعي فوقه البيضة، ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي، وقلبي.

وزعي كوب البشاميل على وجه المكرونة، ثم وزعي الجبن المبشور.

ضعي الصينية في الفرن على الشواية حتى يحمر لونها من الأعلى، ثم أغلقي الشواية، وافتحي الفرن السفلي لمدة 25 دقيقة تقريبا على نار متوسطة.

قطعيها إلى قطع مربعة، ثم قدميها وبالهناء والشفاء.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل زي المطاعم، نتمنى أن تنال إعجابكم، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.