طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.. بطريقة سحرية
سوف نشرح اليوم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، وبجميع الأطعمة مثل اللحمة والفراخ و الجبنة الموتزريلا ومن أكثر الوصفات التي يتم إعدادها خلال شهر رمضان المبارك، ويبحث عدد كبير عنها هي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل نظرا لما تتمتع به من طعم شهي، ولذيذ بالإضافة إلى هذا سهولة التحضير، كما تمثل تلك الأكلة وجبة متكاملة تحتوي على كافة العناصر الغذائية، بداية من البروتين المتمثل في الفراخ، واللبن بالإضافة إلى الكربوهيدرات المتمثل في الدقيق والمكرونة.
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل
وذالك يمكن الاعتماد على المكرونة بالبشاميل كوجبة أساسية مع طبق من السلطة الخضراء، وبذلك يتم الحصول على، وجبة تحتوي على المجموعات الغذائية المتكاملة لكي تنجح في طريقة عمل المكرونة بالبشاميل تابعوا معنا الخطواط بدقة جيدا.
مكونات طريقة عمل المكرونة بالبشاميل
- نصف كيلو من صدور الدجاج.
- نصف كيلو من المكرونة.
- بصل مفروم.
- فلفل اسود.
- بابريكا، ملح، كسبرة جافة.
- بشاميل جاهز.
- جبنة موزريلا.
- صلصة.
طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل
في البداية لكي تنجح في طريقة عمل المكرونة بالبشاميل يجب عليك اتباع هذه الخطوط البسيطة بدقة جيدا.
- يجب عليك تقطع الدجاج أو الحمة إلى قطع متوسطة الحجم ثم توضع داخل وعاء مناسب مع قليل من الزيت.
- ثم عليكي بتقلب قطع الدجاج حتى تتلون ثم تضاف التوابل المختلفة رشة الملح والفلفل أسود وغيره حسب رغبتك.
- ثم عليك بإضافة البصل إلى قطع الدجاج وتقلب جميع المكونات معا على النار، ثم ترفع جانبا قبل وصولها إلى مرحلة التسوية
- وعليك بتحضير البشاميل كتالي فذللك من خلال وضع كمية من الماء والحليب إلى كيس البشاميل الجاهز.
- وفي حالة اذا كان البشاميل خفيف عليك بوضع كمية صغيره من الدقيق.
- إحضار وعاء مناسب يحتوي على كمية من الماء المغلي، ثم عليك بسلق المكرونة يضاف إليه الملح والفلفل الأسود و إضافة زيت.
- ثم عليك بإحضار صينية ثم توضع كمية من البشاميل ثم توضع طبقة من المكرونه.
- ثم عليك بوضع قطع الدجاج مع البصل ثم تضاف كمية صغيرة من الصلصة.
- تغطي الجبنة الموزاريلا فوق الطبقة السابقة ثم توضع المكرونة بالإضافة إلى كمية من الجبن.
- وفي النهاية داخل الصينية الفرن تم حتى يحمر وجهها.
- ثم عليك بإغلاق الفرن، وانتظار ربع ساعة حتي يحمر وجهها وهذا وقد تكون انتهيت من طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة.