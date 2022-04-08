طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.. بطريقة سحرية

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سوف نشرح اليوم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، وبجميع الأطعمة مثل اللحمة والفراخ و الجبنة الموتزريلا ومن أكثر الوصفات التي يتم إعدادها خلال شهر رمضان المبارك، ويبحث عدد كبير عنها هي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل نظرا لما تتمتع به من طعم شهي، ولذيذ بالإضافة إلى هذا سهولة التحضير، كما تمثل تلك الأكلة وجبة متكاملة تحتوي على كافة العناصر الغذائية، بداية من البروتين المتمثل في الفراخ، واللبن بالإضافة إلى الكربوهيدرات المتمثل في الدقيق والمكرونة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

وذالك يمكن الاعتماد على المكرونة بالبشاميل كوجبة أساسية مع طبق من السلطة الخضراء، وبذلك يتم الحصول على، وجبة تحتوي على المجموعات الغذائية المتكاملة لكي تنجح في طريقة عمل المكرونة بالبشاميل تابعوا معنا الخطواط بدقة جيدا.

مكونات طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

نصف كيلو من صدور الدجاج.

نصف كيلو من المكرونة.

بصل مفروم.

فلفل اسود.

بابريكا، ملح، كسبرة جافة.

بشاميل جاهز.

جبنة موزريلا.

صلصة.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

في البداية لكي تنجح في طريقة عمل المكرونة بالبشاميل يجب عليك اتباع هذه الخطوط البسيطة بدقة جيدا.