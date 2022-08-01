طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية بالباذنجان

المقلوبة من الأكلات العربيّة التقليديّة والفلسطينيّة بشكلٍ خاصّ. وهي من أكثر الأكلات التي تتميز بمكوناتها البسيطة، وتنوّعُ طرق إعدادها، وتتكوّنُ المقلوبة بشكلٍ عامّ من الأرزّ، والدجاج، بالإضافة إلى بعض الخضروات المقليّة، كالبطاطا، والباذنجان، وفيما يأتي طريقةُ عمل المقلوبة بالباذنجان.

المقادير

3 كوب أرز (كوب ونصف أرز مصري وكوب ونصف أرز أمريكي).

1 حبة باذنجان كبيرة مقطعة ومنقوعة في الماء والملح.

2 حبة بندورة.

2 حبة بصل.

2 مكعب خلاصة مرقة الدجاج.

بهارات (فلفل أسود، هال مطحون، زنجبيل، بهارات دجاج، ورق غار، قرفة).

زيت للقلي.

دجاجة واحدة مقطعة ومغسولة جيداً.

الطريقة

١. نقطع بصلة شرحات في طنجرة ونملحها ونضع البهار ومكعب خلاصة مرقة الدجاج مع

الزيت لتتحمر.

٢. نضع فوقها الدجاج ونحمره.

٣. ثم نضع لتر ماء فوقة ونغطيه لينسلق.

٤. نقلي قطع الباذنجان ونضعها فوق ورق بشكير ليمتص الزيت من الباذنجان.

٥. نغسل الأرز وننقعه جيداً.

٦. في طنجرة الطبخ نقطع البصل دوائر وفوقه البندورة دوائر ونرش عليهم قليل من الملح

والقرفة ونصف فوقهم الباذنجان ونرش ملح.

٧. نضع فوقهم نصف كأس ماء ومكعب خلاصة مرقة الدجاج وعلى نار هادئة نترآهم يغلون

قليلاً.



٨. نصّفي الأرز ونضع عليه البهارات ونضعه فوق الباذنجان في الطنجرة ونصّفي مرقة

الدجاج فوق الأرز على أن لا ترتفع عنه بمقدار ٢ سم ونترآهم يغلون ثم نخفض النار

ونغطي الأرز.

٩. نضع الدجاج بصينية ونبهره وندهنه بالزيت ونحمره في الفرن.

١٠. بعد عشر دقائق تقريباً نرفع غطاء الطنجرة وبالشوآة من طرف الطنجرة نحفر قليلا لنرى

الماء إن نشف أم لا، ونبقى نكرر المحاولة حتى ينشف الماء تماماً.

١١. إذا نشف الماء وكان الأرز يابساً نرش قليل من الماء فوقه وعلى نار هادئة جداً في

مقلاة نحمي زيت ونسكبه فوق الأرز بالتساوي ونتركه على النار لمدة ٥ دقائق تقريباً.

١٢. بعد أن تستوي نطفئ الغاز ونتركها لترتاح ٥ دقائق ثم نحضر صينية أكبر من الطنجرة

ونقلبها بهدوء ونخبط فوق الطنجرة حتى تنزل كلها ثم نضع الدجاج وصحتين وألف عافية.