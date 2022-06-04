طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة
تعد المسقعة من أشهر الأكلات المصرية، وهي من الأطباق التي لا تحتاج إلى وقت طويل في الفرن لتحضيرها لأن مكوناتها تكون ناضجة قبل وضعها في الفرن، حيث يمكن تحضيرها في ربع ساعة بالكثير حتى تكتمل نطجها، ويمكن تحضير المسقعة باللحمة المفروم والبطاطس وهناك الكثير من الطرق لتحضيرها.
مقادير عمل مسقعة باللحمة المفرومة
عمل المسقعة باللحمة المفرومة من أسهل الأكلات التي لا تحتاج إلى المجهود والوقت الطويل، وتمتاز بمكوناتها البسيطة على النحو التالي:
- نصف كيلو من اللحم وكيلو من الباذنجان الرومي و3 ثمرات من الفلفل الأخضر.
- معلقة صغيرة من البهارات ومثلها من الفلف الأسود، وكذلك معلقة صغيرة من الملح.
- بصلة كبيرة، و3 فصوص مفروم، و2 كوب من عصير الطماطم.
- معلقتين من السمن وزيت للقلي.
طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة
بعد تحضير المقادير المطلوبة، يمكن تحضير المسقعة باللحمة المفرومة بإتباع الخطوات التالية:
- تقشير الباذنجان ومن ثم تقطعيه لحلقات وقليه في الزيت حتى يكون لونه ذهبي ويصفي من الزيت على مناشف ورقية.
- تقطيع الفلفل الأخضر أو الحار ويقلي في الزيت حتى يتغير لونة ويصفي ويترك جانبا، وفي مقلاة أخرى نضع البصل والثمن ويقلب حتى يكون لونه ذهبي.
- نضع اللحم المفروم ونضيف البهارات والفلفل الأسود والملح ويترك ليكون نصف ناضج، وبعدها نحضر صلصة الطماطم بوضع قليل من الزيت في وعاء صغير ونضيف عليها الثوم.
- نقلب الوعاء حتى يكون لون المكونات ذهبي ويتم صب عليه عصير الطماطم والفلفل الأسود والملح وتترك حتى تتسبك وتترك جانبا.
- وضع قليل من عصير الطماطم في صينية متوسطة الحجم ويرص عليها الفلفل والباذنجان ونضيف اللحمة وبقية عصير الطماطم.
- وضع الطاجن في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج وتقدم ساخنة.