طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة

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تعد المسقعة من أشهر الأكلات المصرية، وهي من الأطباق التي لا تحتاج إلى وقت طويل في الفرن لتحضيرها لأن مكوناتها تكون ناضجة قبل وضعها في الفرن، حيث يمكن تحضيرها في ربع ساعة بالكثير حتى تكتمل نطجها، ويمكن تحضير المسقعة باللحمة المفروم والبطاطس وهناك الكثير من الطرق لتحضيرها.

مقادير عمل مسقعة باللحمة المفرومة

عمل المسقعة باللحمة المفرومة من أسهل الأكلات التي لا تحتاج إلى المجهود والوقت الطويل، وتمتاز بمكوناتها البسيطة على النحو التالي:

نصف كيلو من اللحم وكيلو من الباذنجان الرومي و3 ثمرات من الفلفل الأخضر.

معلقة صغيرة من البهارات ومثلها من الفلف الأسود، وكذلك معلقة صغيرة من الملح.

بصلة كبيرة، و3 فصوص مفروم، و2 كوب من عصير الطماطم.

معلقتين من السمن وزيت للقلي.

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة

بعد تحضير المقادير المطلوبة، يمكن تحضير المسقعة باللحمة المفرومة بإتباع الخطوات التالية: