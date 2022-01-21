طريقة عمل المرقوق باللحم والخضار بالخطوات لإعداد طبق صحي 100%

تعد طريقة عمل المرقوق واحدة من اهم المأكولات الخليجية اللذيذة التي تشتهر بشعبية كبيرة في الكويت والسعودية منذ قديم الأزل، يريثها الأجيال بعضها لبعض، يتم تقديم المرقوق في العزاء والمناسبات وتكون موجوده في شهر رمضان الكريم علي مائدة الأقطار وتكون غنية بالمعادن و الفيتامينات ونتعرف من خلال هذا المقال عن طريقة عملها والمقادير المطلوب للأعداد طبق المرقوق.

طريقة عمل المرقوق

مكونات المرقوق السعودي

تحتاج لعمل المرقوق توفير المقادير التالية:



نصف كوب شرائح ليمون.

اربع أكواب ماء.

كليو جرام لحم مكعبات.

ثلاث حبوب طماطم مقشرة وتقطيعها قطع.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

3 معالق زيت نباتي.

نصف معلقة كزبرة مطحونة.

قرن فلفل حار اخضر.

ورقتين غار.

نصف معلقة كمون.

عود قرفة.

المرقوق.

ملح.

فلفل اسود.

معلقتين صلصة طماطم.

ليمون اسود.

معلقة كاتشب.

كوب قرع.

حبة باذنجان وتقطيعه شرائح.

ثلاث حبوب جزر.

ثلاث حبوب بطاطس وتقطيعهم.

بصلة مقطوع شرائح.

طريقة المرقوق القصيمي

يتم تشويح البصل في الزيت في الوعاء ليذبل ثم نضيف الثوم وورق الغار والقرفة والفلفل الأخضر ويتم التقليب.



نقوم بوضع اللحم والفلفل الأسود والكزبرة والكمون والتقليب لمدة ربع ساعة.

نقوم بإضافة الطماطم وصلصة الطماطم والكاتشب والتقليب دقيقتان.

نضيف ثلاث أكواب من الماء علي النار وتغطيتها ونترك اللحم حتى النضج والتطيب.

ثم نقوم بعد ذلك بعد نضج اللحم نضيف القرع والكوسة الجزر والبطاطس والباذنجان، وكوب من الماء والليمون الأسود.

ونضيف أيضا الملح مع التقليب ثم نتركه حتى يطيب الخضار.

ثم بعد ذلك نضيف المرقوق والتقليب مع الخليط ثم نتركه لمدة ربع ساعة.

والتقليب مع الخليط ثم نتركه لمدة ربع ساعة. نقوم بوضعها في طبق التقديم وزينيه بشرائح الليمون وتقديمها بالهناء والصحة.

طريقة عمل عجينة المرقوق

يجب في البداية تحضير المقادير التالية:



ملح.

فلفل.

نصف كوب ماء.

كوب ونصف دقيق بلدي.

طريقة تحضير العجينة

نقوم بأعداد حلة كبير ونضع بها الدقيق والملح والفلفل والماء ويتم العجن حتى تتكون عجينة متماسكة. يتم تغليف العجين بورق البلاستيك ونتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة. نقوم بفرد العجين بالماكينة أو جهاز المكرونة ويتم تقطيعها إلى مربعات.

طريقة عمل المرقوق السعودي

اثنين ليمون اسود.

ثلاث أعواد قرفة.

اربع أكواب دقيق.

ماء عجن.

رشه ملح.

القرع.

اللوبيا.

كيلو لحم بدون عظام.

اثنين كوب عصير طماطم.

بصلتين قطع صغيرة.

معلقة بهارات.

ثلاث باذنجان قطع.

اربع ثمرات جزر مقطوع.

فلفل اخضر أو احمر حسب الرغبة.

طريقة المرقوق بالخضار والدجاج

يتم عجن وتشكيل العجينة مثل عجينة البيتزا.

نحضر وعاء ونضعه علي النار به زيت ويتم تشويح البصل وعلية البهارات، ثم اللحم مع التقليب ونضيف الطماطم.

نضيف الماء المغلي والقرفة والليمون ويترك علي النار مدة ساعة.

يتم تقطيع العجينة مثل حجم البرتقال السكري ونتركها لمدة ساعة.

بعد ذلك نأخذ خليط اللحم ونضيف ألية الخضار.

نجهز العجينة ونفردها ونقوم بوضعها في وعاء لرقها.

نجهز العجينة ونفردها ونقوم بوضعها في وعاء لرقها. أثناء رق العجينة يمكن إضافة الخضروات مثل القرع والبصل علي النار.

ثم يترك العجين علي نار هادئة لمدة ساعة أم الخليط لمدة ساعتين.

ثم بعد ذلك نفرغ في الطبق القرع واللوبيا علي اللحم وتقديمه بالهناء والشفاء.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل المرقوق باللحم والخضار بالخطوات لإعداد طبق صحي 100%.