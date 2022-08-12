طريقة عمل المحشي المشكل اللذيذ والشهي أعمليها بنفسك في البيت وبكل سهولة

أن هذه الوصفة من الوصفات العربية المفضلة لكافة أفراد العائلة، وهي المحشي المشكل، حيث أنها وصفة تقليدية تقدم على سفرتك كوجبة غداء مميزة، وشهية، ويفضلها العديد من الصغار والكبار وأيضا تقدم في العزومات لأنها من الوجبات المفضلة لدي الجميع سوف نتعرف معًا إلى طريقة عمل المحشي المشكل بواسطة هذا المقال تابعونا.

طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل من أشهي الأكلات التقليدية لدى العديد من الأشخاص، وبالأخص المصريين، والدول العربية، تعدّ أكلة شهيرة محببة لدى الكثيرين، لذلك سوف نوضح لكم بواسطة هذه الفَقَرة طريقة عمل المحشي المشكل بواسطة اتباع الخطوات التالية:

مقادير المحشي

نصف كيلو من الورق العنب.

واحد كيلو من الباذنجان الأبيض.

نصف كيلو من الفلفل الرومي.

2 كيلو من الكوسة.

مقادير ألتسبيكه

مقدار من الزيت النباتي.

3 كيلو طماطم.

اثنين حُزْمَة شبت.

اثنين حُزْمَة كزبرة خضراء.

اثنين حُزْمَة بقدونس.

كيلو بصل مفروم خشن.

ملعقة كبيرة من النعناع الناشف.

أربع مكعبات مرق.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

بهارات محشي حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

كمون حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من مفروم الفلفل الحار.

نصف كيلو فلفل رومي أحمر مسلوق، ومضروب في الخلاط.

واحد كيلو من الأرز المصري المغسول جيدًا.

طريقة التحضير

في البداية قومي بغسيل الباذنجان جيدًا، ومن ثم أقطعي الجزء العلوي منه، ثم قوريه وازيلي البذور من داخله.

وبعد ذلك اغسلي الباذنجان مرة أخرى بعد التقوير من الداخل، والخارج.

ومن ثم ضعي الباذنجان مقلوب في مصفاة ليتخلص من مياه الغسيل.

قومي بتقوير الكوسة، والفلفل.

اغسلي الخضار جيدًا من الداخل، والخارج.

لكي تحضري تسبيكه المحشي أحضري إناء كبير، وضعي به الزيت النباتي حَسَبَ كَمّيَّة البصل.

ثم انتظري قليلًا إلى أن يسخن الزيت، ثم ضعي البصل، وقلبيه إلى أن يصبح لونه ذهبي.

بعدها ضعي جميع الخضروات معًا.

ومن ثم أضعي الطماطم المسلوقة في الخلاط، حتى يصبح عصير الطماطم.