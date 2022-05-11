طريقة عمل الليزي كيك بصوص الشيكولاتة بكل سهولة
دائماً ترغب كل ربة منزل في تجهيز أشهى الحلويات اللذيذة والشهية لأفراد الأسرة في المنزل لكي تكون بجودة عالية وبدون مواد حافظة كالجاهزة من المحلات، ومن الحلوى التي يرغب بها الجميع وفي نفس الوقت سهلة التحضير هى الليزي كيك.
مكونات تحضير الليزي كيك:
- 3 أكواب من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير محلى.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.
- 100 جرام من الشوكولاتة الدارك.
- 400 جرام من البسكويت السادة.
لجناش الليزي كيك نحتاج إلى:
- 200 جرام من الشوكولاتة الدارك.
- 200 جرام من كريمة الخفق.
طريقة تحضير الليزي كيك:
- في إناء عميق نضيف الحليب والزبدة والسكر والكاكاو الخام.
- نرفع الإناء على نار متوسطة ونقلب المكونات جيدا حتى تذوب كل المكونات في الحليب جيدا.
- نقوم برفع الإناء من النار ونضيف إليه الشوكولاتة الدارك ونقوم بالتقليب المستمر لإذابتها في الخليط ثم نتركه ليبرد تماما.
- نقوم بتكسير البسكويت السادة لقطع صغيرة في وعاء عميق وكبير.
- ثم نضيف خليط الكاكاو والحليب إلى البسكويت السادة.
- نقلب البسكويت وخليط الحليب جيدا حتى يتم تغليف البسكويت بالخليط بالكامل.
- ثم نقوم بإحضار صينية كيك قابلة للفتح مقاس 20 سم وندهنها بقليل من الزيت ونغلفها بورقة زبدة جيدا.
- نضع الخليط في الصينية ونوزعه جيدا ونضغطه في الصينية.
- في إناء عميق على النار نقوم بإضافة الكريمة اللباني ونقلبها جيدا حتى تسخن فقط.
- نقوم برفع الكريمة من على النار ثم نضيف إليها الشوكولاتة ونقلب جيدا حتى تذوب في الكريمة.
- نضع الجناش فوق الكيك ثم نقوم بإدخالها إلى الثلاجة لمدة ليلة كاملة، أو نقوم بإدخالها الفريزر لمدة ساعتين.
- نقوم بإخراج الليزي كيك من الثلاجة ونقوم بتزينها حسب الرغبة.