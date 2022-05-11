طريقة عمل الليزي كيك بصوص الشيكولاتة بكل سهولة

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دائماً ترغب كل ربة منزل في تجهيز أشهى الحلويات اللذيذة والشهية لأفراد الأسرة في المنزل لكي تكون بجودة عالية وبدون مواد حافظة كالجاهزة من المحلات، ومن الحلوى التي يرغب بها الجميع وفي نفس الوقت سهلة التحضير هى الليزي كيك.

مكونات تحضير الليزي كيك:

3 أكواب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير محلى.

3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

100 جرام من الشوكولاتة الدارك.

400 جرام من البسكويت السادة.

لجناش الليزي كيك نحتاج إلى:

200 جرام من الشوكولاتة الدارك.

200 جرام من كريمة الخفق.

طريقة تحضير الليزي كيك: