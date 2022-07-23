طريقة عمل الكريب في المنزل مثل المطاعم و بمكونات بسيطة و موجوده في مطبخك

يعد وجبة الكريب من اشهي والذ واجمل الوجبات السريعة والسهلة التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة في كل مكان، ويبحث عنها العديد من ربات البيوت لأن وجبة الكريب من المعجنات التي يمكن تناولها بحشوات متنوعة فيوجد منه حلو وحادق، وأيضًا طريقة تحضير الكريب سهلة وسريعة ولا يحتاج إلى وقت كبير لتحضيره، وان مكونات الكريب متواجدة في كل منزل ولا يحتاج إلى انفاق العديد من النقود لتحضيره في المنزل، وسنقدم لكم طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق وما هي مكوناته.

مكونات عمل الكريب

أن تحضير الكريب في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة، بالإضافة إلى أنها لا تأخذ العديد من الوقت لأعدادها، وسنعرض لكم مكونات صناعة الكريب حتي تتمكنوا من إعداده من مكونات متواجدة في كل منزل وهي كالتالي:

عدد اثنان من البيض.

واحد كوب من الدقيق.

واحد كوب من الحليب.

واحد ملعقة سكر كبيرة.

كيس فانيليا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة.

طريقة صنع الكريب الحلو والحادق في المنزل

حتي تتمكن من انك تحصل على كريب بنفس طعم وملمس الذي تقوم بشرائه من المطاعم والمحلات فلابد أن تلتزم بالطريقة التي سنقوم بتقديمها لأن هذه الطريقة الصحيحة وهي كالتالي: