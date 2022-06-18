الكرواسون من المخبوزات اللذيذة في الطعم و التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء أو أي وقت، ويحبها الأطفال والكبار، كما يمكن حشو عجينة الكرواسون بأي شيء تحبه كالشوكولاتة أو الجبن أو الزعتر، إليكم طريقة صنعه ببساطة.

المقادير

نصف كيلوجرام من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ربع كيلوجرام من الزبدة.

بيضة.

كوب من الماء.

حليب مذاب به بيضة بما يكفي لدهن الكمية.

مقادير الحشو

جبن رومي.

زعتر.

شوكولاتة.

طريقة عمل الكرواسون

ضعي الملح والدقيق والخميرة والسكر في إناء عميق، واخلطيهم جيدًا.

ثم أضيفي الزبدة واخلطي العجينة مرة ثانية، أضيفي البيضة والماء، وكرري عملية العجن.

افردي العجينة ثم طبقيها وضعيها في ورق سوليفان، وأدخليها الثلاجة لمدة ساعتين.

أخرجي العجينة وقطعيها إلى ثلاثة أجزاء ثم قومي بفرد كل جزء بالنشابة، ثم قطعيها على شكل مثلثات.

قومي بحشو المثلث بالحشو الذي تحبينه من الناحية العريضة ثم قومي بلفه.

ضعي الكرواسون في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة واتركيه لكي يتضاعف حجمه ثم ادهنيه بالحليب المخلوط بالبيض.

ضعيه في الفرن لمدة عشرين دقيقة على درجة حرارة 200، ليصبح بعدها جاهزًا للتقديم.

قدميه مع الشاي أو القهوة حسب الرغبة، وبالهناء والشفاء.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل الكرواسون، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية