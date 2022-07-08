زي المحلات وأحسن طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بطريقة سهلة

تعتبر الكبدة الاسكندراني من ألذ وأشهى الأكلات التي يفضلها المصريون وهذا يرجع لمذاقها اللذيذ الذي يجعلك تسمتع بها، والتي تشهد إقبال كبير على شرائها من كل الفئات، كما أن الكبدة بشكل عام تتميز بالعديد من الفوائد المفيدة للجسم، وهذا ما يجعل السيدات تحرص على تحضيرها في السندوتشات خاصة للأطفال، فإن لها قائدة فعالة في التخلص من الأنيميا وتعزيز الجهاز المناعي للطفل، و في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل الطرق لتحضير الكبدة الإسكندرانى بأقل التكلفة .

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى، والتي تعتبر من أسهل الوصفات كما أن المكونات غير مكلفة، وتأتي طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى كالتالي :

المكونات :

كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة

زيت .

بصل شرائح .

ثوم مفروم .

خل

فلفل أخضر حامي / بارد مقطع إلى قطع صغيرة

قليل من الكمون​

فلفل أسود

ملح

عصير ليمون

ربع ملعقة كزبرة جافة.

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طريقة التحضير

قبل البدء في عمل الكبدة ينصح بتركها في وعاء التوابل لمدة ربع سَـآعــهْْ.

أحضري وعاء عميق وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.

ضعى قليل من الزيت فى الوعاء واتركيه يسخن.

ضعي البصل في الزيت حتى يصفر لونه.

ضعي الثوم المفروم وقلبى جيدًا.

أضيفي شرائح الكبدة وعليها الخل.

قومي بتقليبها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.

قطعي الفلفل الرومي والحامى وضعيهما على الكبدة وقلبيها.

أضيفي عصير الليمون للكبدة عن التقديم.

ويمكنك وضع الكبدة في سندوتشات مع أي نوع من أنواع العيش، مع سلطة الطحينة والثومية، والخيار المخلل،و البطاطس المحمرة حتى تحصلين على وجبة متكاملة لأولادك والعائلة من أجل الاستمتاع بها، كما يمكن أخذها معهم كوجبة في المدرسة.