طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بخطوات بسيطة مثل الجاهزة

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تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مثل المحال وعربات الكبدة التي تنتشر في الشوارع والكبدة من الأكلات اللذيذة المحببة لدى الجميع لطعمها المميز ولفوائدها الكثيرة واليوم سوف نكشف لكي سر تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

المكونات

نصف كيلو من الكبدة البلدي.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني