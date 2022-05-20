طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بخطوات بسيطة مثل الجاهزة
تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مثل المحال وعربات الكبدة التي تنتشر في الشوارع والكبدة من الأكلات اللذيذة المحببة لدى الجميع لطعمها المميز ولفوائدها الكثيرة واليوم سوف نكشف لكي سر تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم.
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
المكونات
- نصف كيلو من الكبدة البلدي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ربع ملعقة صغيرة من الشطة.
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني
- نضع الكبدة في مصفاة تصفى جيدا الكبدة لا تشطف بالماء أبدا.
- في وعاء عميق نقوم بإضافة الكبدة ونضع عليها الملح والكمون والشطة.
- ثم نضيف الكزبرة والثوم المفروم والفلفل الأخضر المقطع إلى قطع صغيرة حار أو بارد حسب الرغبة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخل الأبيض ونقوم بالتقليب جيدا .
- ثم نترك الكبدة في التتبيلة لمدة من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة.
- في مقلاة ساخنة نضع الزيت وعندما يسخن نضيف الكبدة الإسكندراني ونقلبها جيدا.
- بعد ذلك قومي بترك الكبدة الإسكندراني على النار لمدة من خمس دقائق إلى عشر دقائق فقط وتقدم.
- يمكنك عمل بطاطس مقلية وسلطة طحينة بجانب الكبدة الإسكندراني.
- يمكنك عمل الكبدة في سندوتشات العيش الفينو وإضافة الطحينة لها.