طريقة عمل الكبدة الأسكندراني بخلطة سحرية لشيف فاطمة أبو الحاتي

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الكبدة الأسكندراني كوجبات خفيفة خصوصا من المحلات السريعة، حيث تتميز الكبدة الأسكندراني بطعمها اللذيذ والرائع، كما يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وبأسهل الطرق في المنزل، وكذلك أفضل من الجاهزة مقارنة مع كبدة المطاعم والمحلات، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضيري الكبدة الأسكندراني بنفس مذاق المحلات وبطريقة شيف فاطمة أبو الحاتي.

مقادير الكبدة الأسكندراني:

500 جرام من الكبدة. عشر فصوص كبيرة من الثوم المفروم. فلفل أخضر حامي. فلفل ألوان. معلقتين من الخل. عصير ليمون واحدة. القليل من الكزبرة الجافة. ربع معلقة كبيرة من الكمون معلقة صغيرة من الملح. معلقة صغيرة من الشطة. معلقة صغيرة من الفلفل أسود. زيت نباتية.

طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني لفاطمة أبو الحاتي:

في وعاء كبير الحجم نقوم بوضع عصير الليمون والكبدة والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود، ورشة من الشطة والكمون والكزبرة الجافة والخل، ونترك الكبدة لمدة ساعة في التتبيلة حتى تتشرب للحصل على أفضل مذاق.

بعد أن شربت الكبدة من التتبيلة نقوم بإحضار مقلاة، بها كمية مناسبة من الزيت ونضعها على النار.

بعد ذلك يجب تقطيع الفلفل الأخضر الحامي والألوان إلى شرائح وإضافتها على الزيت، ثم نضيف الكبدة ونتركها لمدة دقيقة حتى يتغير لونها وتنضج.

تقدم الكبدة الأسكندراني في أطباق وهي ساخنة مع العيش البلدي أو يمكن عملها سندوتشات بالعيش الفينو وبألف هنا على الجميع.