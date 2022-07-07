طريقة عمل الكباب وريش مشوية على الفحم بتتبيلة رائعة لطرية اللحم بمذاق رهيب

من أشهر وصفات عيد الأضحى من اللحوم الريش والكباب المشوي سواء على الفحم أو في الفرن، وأهم شيئ لأكلات اللحوم المشوية التتبيلة ومكوناتها حيث يجب نقع اللحم في تلك الخلطة مدة لا تقل عن ساعتين حتى يتشرب منها ويصبح طيب المذاق، أما عن سر طراوة اللحوم كما تقدم في المطاعم فهناك مكونات تضاف إلى اللحوم بشكل عام مهمتها المحافظة على العصارة الموجودة فيها وجعلها تظل طرية بعد الإستواء وهناك جزء في طريقة التسوية أيضاً حتى لا تفقد عصارتها، هذه الخلطة أو التتبيلة للمشاوي عموماً سواء لحوم أو دجاج.

قدمت الشيف نادية السيد وصفة اللحم المشوي أو الكباب بطريقة سهلة وجميلة كالمعتاد من وصفاتها الناجحة والرائعة في المذاق، وذلك بتجربة العديد من متابعيها منهم أنا، وذلك لأنها تقدم الوصفات بصورة سهلة ومبسطة مما أصبح أمر تحضير الوجبات أكثر سهولة خاصة للنساء الموظفات.

تتبيلة الكباب المشوي والريش

لحم من الضلع مقطع مكعبات.

لحم ريش ضاني

2 ثمرة بصل كبير.

علبة زبادي لكل كيلو لحمة.

ملح وفلفل.

بشر جوزة الطيب (اختياري).

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طريقة عمل الكباب مشوي والريش المشوية

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