طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة سهلة وصحية أعديه بنفسك ولن تشتريه مرة اخرى

يتساءل بعض الناس دائمًا عن سر مذاق الكاتشب الجاهز، هذا العنصر الذي لا غنى عنه على مائدة الطعام، فهو يمكن أن نضيفه إلى العديد من أطباق الطعام سواء كان في وجبة الإفطار أو الغداء أو حتى العشاء، وهو مشهور بإضافته إلى طبق البطاطس المقرمشة، تبحث بعض ربات المنازل عن طريقة آمنة وغير مكلفة لصنع الكاتشب في المنزل وتجنب شراؤه من الخارج، اليكي سيدتي في الفقرات الآتية طريقة عمل الكاتشب في المنزل وجميع المكونات طبيعية وآمنة على صحة أطفالك، وجميعها متاحة في كل مطبخ، ما عليكي سوى قراءة الخطوات بتركيز لتحصلي على كاتشب ذو مذاق خاص وأفضل من الكاتشب الجاهز.

طريقة عمل الكاتشب

سنقوم بعرض عدة مكونات يجب توافرها أثناء تحضير الكاتشب حتى يصاحبه مذاق خاص ورائع، اليكي المكونات كالآتي:

مقادير الكاتشب البيتي

خمس جرامات من كلًا من القرفة، شطة، قرنفل مفروم، كمون.

حوالي 110 جرام تقريبًا من ملح الطعام.

عشرة جرامات من بصل مفروم والثوم المفروم.

خمسين جرام من السكر والخل الأبيض.

خمسة وعشرين ملليتر من عصير الليمون الحامض.

بتجهيز لون أحمر ليعطي للكاتشب اللون المناسب.

ماء ساخن.

مقدار كيلو جرام من الطماطم الطازجة.

ماء بارد.

طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة صحية

أولا نقوم بإحضار كمية حسب رغبتك من الطماطم ونقوم بتقطيع كل حبة منها إلى أربعة قطع متماثلة.

بعد ذلك نقوم بجلب وعاء به ماء ونضعه على النار حتى يتم غليان الماء ثم نضع به الطماطم المقطوعة وننتظر مدة ستين ثانية.

ثم نقوم برفعها من الماء الساخن ثم نتركها حتى تبرد ومن ثم نفصل الطبقة الخارجية منها.

بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء مليء بالماء المغلي ونضع به الطماطم ثم نقوم بفرمها جيدًا.

ثم بعد أن يتم غليان الطماطم نضيف لها مقادير مناسبة وقليلة من المكونات التي تم ذكرها بالأعلى.

بعد ذلك نترك الوصفة حتى تبرد وسيصبح بإمكانك الاستغناء عن شراء الكاتشب من الخارج.

في الختام عرضنا لكم طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة سهلة أعديه بنفسك ولا تشتريه جاهز مرة أخرى واصنعني بنفسك الكاتشب بالمذاق الأصلي اللذيذ.